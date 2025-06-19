Горэлектротранс поделился опытом в области инклюзивного туризма

Петербургский Горэлектротранс принял участие в конференции «Развитие инклюзивного туризма с учётом практики Санкт-Петербурга, российских и зарубежных регионов». Конференция прошла под патронатом Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга с участием депутата Государственной Думы РФ Натальи Каптелининой, представителей маломобильных категорий населения, экспертного сообщества, туроператоров, транспортных организаций. ГЭТ представил советник директора - начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Сергей Китаев.

Сергей Китаев рассказал, с помощью каких средств в Горэлектротрансе обеспечивают безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, на сегодняшний день 100 % троллейбусов и 79 % трамваев Санкт-Петербурга являются низкопольными, имеют выдвижные аппарели. Все троллейбусы и трамваи оснащены системой «Говорящий город» и речевыми автоинформаторами, оповещающими о названии остановки и о прибытии к ней.

Навыки взаимодействия с маломобильными пассажирами водители трамвая и троллейбуса осваивают ещё на стадии обучения в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ. Затем эти знания закрепляются в ходе практических занятий в парках с участием инвалидов, в том числе членов Координационного совета Горэлектротранса по доступной среде, созданного в феврале нынешнего года.

На предприятии на системной основе проходят трамвайные экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первая такая поездка состоялась в сентябре 2024 года в рамках торжественного подписания соглашения о сотрудничестве между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Региональной общественной организацией инвалидов «Свет Феникса». Аналогичное соглашение у РООИ заключено с Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта.

В своём докладе Сергей Китаев также отметил важность наличия в мегаполисе повышенных посадочных площадок, облегчающих для маломобильных пассажиров посадку и высадку из подвижного состава. В Санкт-Петербурге существует проблема обустройства таких площадок на совмещённом полотне, где трамвай двигается в общем транспортном потоке. Решение этого вопроса предприятие инициирует при взаимодействии с соответствующими ведомствами.