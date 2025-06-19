За 2 года троллейбусы с увеличенным автономным ходом перевезли по маршруту №42 более 2,5 млн пассажиров

19 июня исполнилось два года обновлённому троллейбусному маршруту №42. В 2023 году он был запущен в новом качестве после трёхлетнего перерыва – обслуживать пассажиров начали троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Трасса маршрута впервые прошла по выделенной трамвайной полосе на Лиговском проспекте и дотянулась до Московского вокзала. За два года маршрутом воспользовались более 2,5 млн человек.

Протяжённость обновлённого маршрута составляет 11,95 км, из них – 3,4 км троллейбус проезжает на автономном ходу, без контактной сети. В среднем за месяц троллейбус №42 перевозит почти 115 тыс. человек, а пассажиропоток за один будний день составляет 4,5 тыс.

По Лиговскому проспекту троллейбус следует по обособленной полосе. Интересно, что запуск ТУАХ №42 ознаменовал первый опыт использования обособленного транспортного коридора сразу тремя видами общественного транспорта: там же пролегают трамвайные и автобусные маршруты.

С 1 апреля 2020 года до 19 июня 2023 года маршрут был закрыт из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. До начала эксплуатации здесь троллейбусов с увеличенным автономным ходом трасса 42-го маршрута пролегала от железнодорожной станции «Сортировочная» до Камчатской улицы. Технология автономного хода позволила продлить маршрут до Московского вокзала.

На сегодняшний день в Петербурге 15 линий троллейбусов с увеличенным автономным ходом, это крупнейшая в России маршрутная сеть ТУАХ. В этом году к ней присоединятся троллейбусные маршруты №51 и №52, названные «Женечкой» и «Катюшей». Есть идея, что работать на новых маршрутах ТУАХ будут в основном женщины, ведь у них особенно хорошо получается создавать уют, а маршруты появятся в новых жилых районах.