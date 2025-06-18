Трамвай «Довлатов» знакомит гостей ПМЭФ с Петербургом в миниатюре

Фото: Проектрое бюро "ЛУЧ"

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме представлен уникальный интерактивный архитектурно-ландшафтный макет города. Чтобы проехать на общественном транспорте по миниатюрным петербургским улочкам, форумчанам нужно правильно ответить на вопросы о городе. При каждом правильном ответе трамвай «Довлатов» проезжает следующую часть пути по условной траектории из Трамвайного парка №7 до Трамвайного парка №3. Конечные точки маршрута выбраны неслучайно: в Трамвайном парке №7 завершается реконструкция, следующий в очереди на обновление Трамвайный парк №3.

Литературный трамвай «Довлатов» прибыл на ПМЭФ-2025 и бежит по рельсам макета сквозь историческую часть города, для которой он и был создан. Одновременно можно убедиться, как облик вагона, созданный по мотивам ретростиля, гармонирует с архитектурой центра Петербурга.

Макет с участием миниатюрного «Довлатова» демонстрирует ключевые элементы транспортной системы - развитую улично-дорожную сеть, техническое оснащение депо, современный подвижной состав. Он знакомит гостей форума с основными достопримечательностями Северной столицы и с технологическим потенциалом города.

В тандеме с трамваем общественный транспорт на макете представляет электробус. Управление интерактивными элементами осуществляется в игровой форме посредством викторины: отвечая на вопрос, участник нажимает одну из двух кнопок, и если его ответ верный, большие машины приходят в движение. Каждый вид транспорта стартует из депо и приезжает в депо. Двухсекционный «Довлатов» начинает свой путь в обновленном Трамвайном парке № 7, самом современном в Петербурге, а финиширует в историческом Трамвайном парке № 3 на Петроградской стороне.

На макете размером 3х5 метров схематично представлена территория Санкт-Петербурга от Трамвайного парка №7 в Рыбацком до стадиона «Газпром Арена».





Фото: Проектрое бюро "ЛУЧ"