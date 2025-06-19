Город засыпает, просыпаются… водители поливомоечных вагонов

В период белых ночей яркими объектами индустриального пейзажа Петербурга становятся поливомоечные вагоны Службы пути Горэлектротранса. Летом из-за жары и ветра рельсы и стрелки запыляются. Накапливающийся земельный слой необходимо вовремя удалять, иначе есть риск непроходимости рельсового транспорта и нарушения стабильности движения. Поэтому по ночам в город выезжают поливомоечные вагоны на базе Усть-Катавского трамвайного вагона КТМ-5М3, с помощью которых производится промывание открытых и закрытых путей, а также ручная проливка из шлангов желобов и стрелок.

Поливомоечный вагон модели КТМ-5М3 состоит из кузова, двух вагонных тележек, водяной системы, вспомогательного и электрического оборудования. Ключевым элементом вагона является его водяная система: она представляет собой две цистерны суммарно на 18 тыс. литров, установку и моющие сопла. Для равномерного распределения нагрузки от цистерн рама вагона усилена фермами - решетчатыми конструкциями, способными выдерживать значительный вес.

Четырехосный трамвайный вагон массой 20 тонн способен развивать скорость до 40 км/ч. В режиме мойки скорость традиционно снижается до 20 км/ч, что позволяет не спеша и тщательно прочистить все самые сложные участки на путях. При ширине обрабатываемой зоны не менее 6 м. средний расход воды составляет 0,5 л. на 1 кв.м.

Поливомоечные вагоны, как и прочая уборочная техника Горэлектротранса, используются по ночам, когда пассажирские трамваи не работают. Одной заправки трамвайной цистерны хватает для промывки 13-14 км. трамвайных путей в прямом и обратном направлении при одновременной промывке обоих путей.

Всего в путевом хозяйстве Горэлектротранса эксплуатируется 3 поливомоечных вагона. Летом они сменяют на ночном дежурстве снегоочистительные вагоны, которые эксплуатируются Службой пути зимой.



