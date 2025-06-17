В Горэлектротрансе утверждены планы по ранней профориентации дошкольников

Петербургский Горэлектротранс как современное предприятие проводит широкую профориентационную работу, в том числе и с самыми юными петербуржцами. В этих целях в трамвайных и троллейбусных парках и других подразделениях предприятия подготовили планы работы с дошкольными учреждениями. Ребят из детских садов будут знакомить с тем, как устроена работа городского транспорта в формате экскурсий, уроков по изучению ПДД, детских фестивалей и конкурсов.

Трамвайные и троллейбусные парки пригласят на экскурсии в свои депо. Энергохозяйство ГЭТ познакомит с работой энергетиков в исторической тяговой подстанции на наб. реки Карповки, а Служба подвижного состава проведет экскурсию по ремонтной зоне. Также в качестве мест притяжения – Аварийно-восстановительная служба «Носорог» и Автобаза. Таким образом, все жизнеобеспечивающие службы ГЭТ покажут «закулисье» своей работы и приоткроют тайны профессии. Кроме того, ребят ждут выездные экскурсии «Музей в чемодане» от Экспозиционно-выставочного комплекса, уроки «Я знаю правила дорожного движения» и различные профессиональные игры.

В следующем году ребят пригласят принять участие в программе IV Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее», который проводит Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта при активном содействии петербургского Горэлектротранса. Программа финала детского фестиваля традиционно проходит в Петербурге в дни проведения «ТранспортФеста» и завершается большой профориентационной игрой в ДОЛ «Зарница». Напомним, что ведомственный детский лагерь Горэлектротранса «Зарница» недавно открылся после реконструкции и стал всесезонным. Сейчас в нём идет первая летняя смена «Код Зарницы: интеллектуальные каникулы». Также в эти летние дни открыт прием работ в рамках XII ежегодного конкурса рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».