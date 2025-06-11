Лучшие водители Горэлектротранса включили «скоростной режим»

В петербургском Горэлектротрансе состоялся праздник для финалистов городского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса. Совместные выезды – добрая традиция завершения городского этапа конкурса. Если в прошлом году лучшие водители города осваивали водную трассу на Лосевских порогах, то сейчас администрация предприятия и профсоюз организовали для них заезды на квадроциклах и соревнования на меткость.

У озера Лазурное на Мурманском направлении водителям Горэлектротранса вновь пришлось проявить свой профессионализм на трассе. Дружеские соревнования под названием «Скоростной режим» прошли в живописных местах, изобилующих холмами, карьерами, полями и лесными дорогами. Кто-то из транспортников ранее уже управлял квадроциклом, но большинство познакомилось с этим транспортным средством впервые, что добавило участникам новых впечатлений.

Помимо мастерства вождения лучшие водители ГЭТ соревновались в меткости в тире. Финалисты смогли попрактиковаться в стрельбе из лука, арбалета, пневматической винтовки, пейнтбольного ружья, а также проверить себя в метании ножа.

После окончания спортивной части программы состоялась официальная церемония награждения финалистов и вручение подарков. Лучших водителей-2025 поздравили главный инженер Горэлектротранса Константин Шостак и заместитель председателя Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс», председатель Молодёжного совета «первички» Марина Треус.

Напомним результаты конкурса профессионального мастерства водителей-2025.

Троллейбус

1 место: Алексей Скворцов, Троллейбусный парк № 1.

2 место: Сергей Минаев, Троллейбусный парк № 1.

3 место: Игорь Ледовский, Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк.

Трамвай:

1 место: Василий Денисевич, Трамвайный парк № 5.

2 место: Вячеслав Авершин, Трамвайный парк № 5.

3 место: Максим Трубышев, Трамвайный парк № 8.