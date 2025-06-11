Службе движения ГЭТ исполнился 91 год

11 июня праздничную эстафету перенимает Служба движения, которой сегодня исполнился 91 год. Это подразделение остаётся одним из самых многочисленных на предприятии – в нём трудятся 463 человека. С момента основания Службу движения заслуженно называют «королевской службой» и движущим центром Горэлектротранса. Это логично, ведь именно её специалисты отвечают за организацию движения трамваев и троллейбусов в городе.

Служба движения в её историческом виде появилась с открытием трамвайного движения в Петербурге в 1907 году. Тогда она входила в управление городских железных дорог. 11 июня 1934 года вышел Приказ по тресту «Лентрамвай» №149, которым движенцы были выделены в самостоятельное подразделение.

В состав Службы движения входят несколько крупных отделов: диспетчерский, производственно-технический, эксплуатации, согласований, а также 3 отделения, участок главного механика и административный аппарат.

Служба отвечает за планирование и организацию движения трамваев и троллейбусов. Также движенцы занимаются диспетчеризацией, планированием маршрутной сети, составлением расписаний (плановых и оперативных), анализом пассажиропотока, координацией взаимодействия парков, контролем работы отделов эксплуатации. Также в функционал Службы движения входит обслуживание и ремонт зданий конечных станций и обеспечение бытовых условий для водителей и кондукторов. Например, в 2024 году отремонтировано 4 конечных станции – «Детская ул.», «Суздальский пр./Светлановский пр.», «ул. М. Тухачевского», «Тихорецкий пр.».

Сотрудники подразделения также следят за техническим состоянием контактной сети, трамвайных путей, дорожного покрытия, посадочных площадок, остановочных знаков, разметки и других важных составляющих.

Специалисты отдела эксплуатации разрабатывают должностные инструкции для водителей, организуют и проводят конкурсы профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса, совместно с сотрудниками других отделов следят за соблюдением правил эксплуатации подвижного состава.

Ядром Службы движения является диспетчерский отдел, также диспетчера организуют движение на 40 конечных станциях в разных частях города. Любопытно, что формально отдел появился чуть раньше, чем подразделение стало самостоятельной единицей. Диспетчеры отвечают за бесперебойную работу электротранспорта с 1931 года. Кстати, в случае непредвиденных ситуаций, таких как сторонние ДТП на путях, аварийные работы на коммуникациях – именно диспетчера оперативно принимают решения о трассах объезда, поэтому эти сотрудники идеально знают город и схемы движения электротранспорта.

Сегодня рабочие места диспетчеров компьютеризированы и оснащены необходимым программным обеспечением, а для оперативных действий сотрудники круглосуточно наблюдают за движением трамваев и троллейбусов в реальном времени. На сегодняшний день в ведение Горэлектротранса 39 трамвайных и 47 троллейбусных маршрутов. 15 маршрутов обслуживают троллейбусы с увеличенным автономным ходом, 6 из которых организовали в 2023-2024 годах.

В 2025 году к этому перечню присоединятся троллейбусные маршруты №51 и №52. Есть идея, что работать на новых маршрутах ТУАХ будут в основном женщины, ведь у них особенно хорошо получается создавать уют, а маршруты появятся в новых жилых районах. В апреле жители Петербурга выбрали для них народные имена – «Женечка» и «Катюша». Так, «Женечка» поедет от улицы Жени Егоровой до Заречной улицы, а «Катюша» от станции метро «Старая деревня» до Парашютной улицы, 60.



