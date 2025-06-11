Юные соседи Энергохозяйства начали лето с рисования электротранспорта

Ребята из детского сада № 50 подготовили выставку рисунков о трамваях и троллейбусах. Посетить её они пригласили своих друзей из Службы Энергохозяйства ГЭТ, которая соседствует с ними со стороны улицы Литераторов. Также на выставке представили и подлинные транспортные документы: в рамки оформили исторические билеты на общественный транспорт советского времени. На вернисаже побывал начальник Энергохозяйства Александр Щербань и вручил маленьким художникам грамоты.

Энергохозяйство и детский сад № 50 подружились в прошлом году. Общение началось с визита на одну из старейших подстанций города на набережной Карповки после реставрации. Вскоре знакомство переросло в соглашение о сотрудничестве, целью которого является ранняя профориентация. Ребята вместе с транспортниками изучают теорию электричества, сажают цветы, узнают об истории трамваев и троллейбусов в разных форматах, один из них «Музей в чемодане». Теперь юные друзья ГЭТ поддержали XII конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» и открыли художественную выставку.

«Рисунки, которые я увидел, они настолько искренне написаны! Именно написаны, не нарисованы! Несколько рисунков я, наверное, возьму себе и размещу у нас на Карповке. Больше всего меня впечатлила искренность работ и нетривиальность подхода к нашему предложению дружбы. Считаю, что это серьёзный элемент большой профориентационной работы, которую ведёт наше предприятие», - поделился начальник Службы Энергохозяйства ГЭТ Александр Щербань.

Интересно, что составная часть выставки - исторические билетики - перекликается с одноимённой рубрикой «Счастливый билет» корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали», которую редакция ведёт совместно с Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта.