Петербургский Горэлектротранс выступил на всероссийском семинаре по безопасным перевозкам пассажиров

На фото: доклад Дмитрия Еловего

Обучающий семинар на тему «Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров автомобильным и наземным городским электрическим транспортом» прошёл в Приволжском государственном университете путей сообщения в Самаре. Программу в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни», организовал Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта по заказу ФБУ «Росавтотранс» при поддержке Министерства транспорта РФ. Петербургский Горэлектротранс на семинаре представили Планово-экономический отдел, Служба движения и Служба безопасности движения. Примеры из Петербурга также прозвучали в докладе Международной ассоциации предприятий ГЭТ (МАП ГЭТ).

Самарский транспортный семинар собрал на одной площадке руководителей Министерства транспорта РФ, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, ведущих российских экспертов, транспортных ассоциаций, транспортных компаний и научного сообщества.

Транспортники обсудили нормативно-правовые механизмы повышения безопасности движения при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования на маршрутах с регулируемыми тарифами.

Семинар проходил как в очном, так и в онлайн режиме, чтобы максимальное число участников могло присоединиться к трансляции с целью обучения и обсуждения различных отраслевых нюансов при заключении контрактов на перевозку пассажиров наземным общественным транспортом.

В состав делегации петербургского Горэлектротранса вошли начальник Службы безопасности движения Алексей Лепешкин, начальник Службы движения Роман Осадчук и начальник Финансово-экономического управления Дмитрий Еловего, который выступил с докладом на тему «Особенности формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, обеспечивающей безопасность дорожного движения при организации регулярных перевозок».

Дмитрий Еловего рассказал, чем отличается разработанный ОАО «НИИАТ» новый проект методики расчета начальной (максимальной) цены контракта от действующего порядка. Он также обратил внимание, что в отличие от автобусных перевозок, более 30 % расходов на перевозку пассажиров электротранспортом составляют затраты на содержание инфраструктуры, от которой зависит состояние подвижного состава, регулярность и скорость движения транспортных средств. В Петербурге в настоящее время эти расходы покрываются в полном размере городским бюджетом. Если не закладывать фактор инфраструктуры в контрактах для электротранспорта, то при невыполнении транспортной работы предприятия ГЭТ теряют данные средства. Это нормально для автобусных перевозок, но не подходит для перевозок пассажиров электротранспортом.

Тему грамотной организации транспортной инфраструктуры в свете заключения новых контрактов на организацию перевозки пассажиров также развил своём докладе исполнительный директор МАП ГЭТ Владимир Фёдоров. Он обратил внимание, что для безопасной перевозки пассажиров важно наличие обособления трамвайных путей, выделенных полос, повышенных посадочных платформ на остановках трамвая, автоматических стрелок и др. Поэтому при заключении контракта предприятиям необходимо договариваться с местными муниципалитетами на предмет финансирования этих вопросов и отнесения полномочий. В противном случае реальные затраты предприятия на транспортную работу окажутся много выше прописанных в контракте, что может привести небольшие предприятия к банкротству.

Доклад Владимира Фёдорова

В целом суть докладов на тему контрактов сводилась к тому, как грамотно учитывать в финансово-экономическом планировании изменения Минтранса РФ в методике заключения контрактов. Часть полномочий остается при этом за городом, поэтому обмен практическими решениями позволит предприятиям заложить в контракты те пункты, которые будут обеспечивать их дальнейшее функционирование без потери качества работы и уровня оплаты труда.

Алексей Лепешкин Роман Осадчук

фото предоставлены ОАО «НИИАТ»