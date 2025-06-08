Службе подвижного состава Горэлектротранса исполнился 91 год

8 июня день рождения у Службы подвижного состава ГЭТ (СПС), специалисты которой трудятся над тем, чтобы в Петербурге работал исправный и современный электрический транспорт. Своими силами они проводят сложный капитальный ремонт подвижного состава, его модернизацию, а также разрабатывают технические задания на производство новых трамваев и троллейбусов для Северной столицы. Современное техническое оснащение и комфорт новых трамваев и троллейбусов, которые мы встречаем сегодня на маршрутах, это заслуга именно СПС. Петербург успешно задает тренд на экологичный транспорт будущего с уникальными инженерно-конструкторскими решениями.

Служба подвижного состава Горэлектротранса исторически является ровесницей петербургского трамвая. Она существует с момента открытия трамвайного движения в городе в 1907 году. Правда, в те годы она называлась Службой тяги и функционировала при городских железных дорогах. Обособленным подразделением Служба стала 8 июня 1934 года согласно Приказу по тресту «Лентрамвай». В современной Службе подвижного состава трудятся 200 специалистов, каждый из которых вносит существенный вклад в транспортную работу предприятия.

Сегодня Служба подвижного состава осуществляет все виды ремонта электрического транспорта: капитальный, аварийный ремонты, а также полную модернизацию вагонов. За год с производственных площадок СПС выпускается более 20 единиц трамваев после модернизации и 45 единиц троллейбусов после капитального ремонта. Специалисты Механического цеха и Цеха композитных деталей СПС изготавливают запасные части для трамваев и троллейбусов, что сокращает время простоя подвижного состава. Это позволяет быстрее устранять последствия аварийных ситуаций и обеспечивать выпуск подвижного состава на линию.

Отдельное направление деятельности СПС, результат которой на виду у всех пассажиров города – это разработка технической документации для участия потенциальных поставщиков электротранспорта в конкурсных процедурах. В соответствии с программой развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее» в Горэлектротранс уже поступили 321 новый трамвай и 406 троллейбусов. Все они соответствуют самым современным требованиям к общественному транспорту мегаполиса, разработанным Службой подвижного состава. Новинками-2025 стали двухкабинный трехсекционный трамвай «Поларис» и инновационный троллейбус «СИНАРА-6254» с запасом автономного хода от 25 до 30 км. В ближайшие годы весь парк трамваев и троллейбусов ГЭТ будет обновлен.