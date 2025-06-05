Сотрудники Горэлектротранса встретили День эколога на экотропе «Сестрорецкое болото»

По случаю профессионального праздника – Дня эколога – работники самого экологичного вида транспорта приняли участие в тематическом корпоративном мероприятии. Его организовала Служба охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Первая экскурсия в заказник состоялась 4 июня: транспортники со своими семьями прогулялись по экотропе длиной 3,5 км. Всего участие в прогулке приняли 35 человек. В планах – продолжить серию таких экскурсий.

Первая группа прошла под руководством ведущего специалиста по охране труда Евгения Веселова и ведущего инженера по охране окружающей среды Екатерины Горячун. Инициативу корпоративных выездов на природу приурочили ко Дню эколога, который отмечается 5 июня.

В течение двух часов коллеги отдыхали от городской суеты, заодно знакомясь с флорой и фауной этих мест, разнообразных в том числе благодаря расположенной здесь северной части водохранилища Сестрорецкий Разлив. По пути следования по экологическому маршруту установлены смотровые площадки и информационные стенды с любопытными фактами.

«Такие выезды необходимы, чтобы можно было ненадолго отвлечься от ежедневной рутины, а заодно поддержать корпоративную культуру и получше узнать коллег. Сейчас ведь лето – всё цветёт, на природе красота. Да еще и с солнечными днями повезло. Сестрорецкое болото уникально: это ненарушенная и никогда не подвергавшаяся осушению крупнейшая болотная система Санкт-Петербурга, которая существует несколько тысячелетий. Во время прогулки мы узнали про эволюцию Балтийского моря (что было 14000-12000 лет тому назад), про птиц, насекомых, млекопитающих и растения, которые сейчас обитают на территории заказника. Это было увлекательно», - рассказал ведущий специалист по охране труда Службы охраны труда, промышленной и экологической безопасности Евгений Веселов.