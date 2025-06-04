Госавтоинспекция и Трамвайный парк № 8 напомнили пассажирам о безопасной высадке и посадке в трамвай

Фото: Павел Каменский; Госавтоинспекция Кировского района





Сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга совместно с Трамвайным парком № 8 провели с пассажирами на остановках профилактические беседы о правилах безопасности при посадке-высадке. Акция охватила адреса, где трамвайные линии проходят в теле проезжей части. Также пассажирам и их детям раздали брошюры и памятки на тему безопасности движения и световозвращающие элементы.

Профилактические беседы состоялись на двух остановках общественного транспорта: на пересечении улицы Маршала Говорова с улицей Васи Алексеева и на перекрёстке улицы Маршала Говорова с Огородным переулком. Улица Маршала Говорова отличается высокой интенсивностью автомобильного движения, а трамвайная линия проходит здесь в теле дороги, поэтому пассажиры маршрутов №№ 36 и 41 выходят на проезжую часть.

«Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции мы объясняли пассажирам, что движение к трамваю необходимо начинать только после его полной остановки, убедившись, что машины остановились. А при выходе из трамвая нужно обязательно посмотреть по сторонам. Также важно переходить проезжую часть по прямой, перпендикулярно трамваю, чтобы максимально сократить дистанцию до тротуара», - рассказал помощник директора Трамвайного парка № 8 парка по безопасности движения Павел Каменский.

Павел Каменский отметил, что подвижной состав предприятия оборудован световым табло «Внимание, пассажир!» и призвал автомобилистов проявлять внимание и уважение к пассажирам общественного транспорта.

Напомним, по инициативе петербургского Горэлектротранса с 2023 года в ПДД РФ официально закреплена необходимость оборудования трамваев световым табло «Внимание, пассажир!», которое призвано привлечь внимание водителей автомобилей во время остановки трамвая к возможному появлению людей на проезжей части. С введением этой нормы автомобилисты теперь обязаны не просто пропустить пешеходов, а остановиться перед задним бампером трамвая со включённым световым табло, стоящего на остановке для посадки-высадки пассажиров. Продолжить движение автомобилисты могут только, когда табло погасло.



Инициатива Горэлектротранса нашла отражение в новой редакции ПДД

