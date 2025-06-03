С Днем рождения, ДОЛ «Зарница»!

С началом июня ДОЛ «Зарница» празднует не только начало летнего сезона. Старт первой смены традиционно совпадает с днем рождения ведомственного лагеря Горэлектротранса. В 2025 году ему исполняется 71 год! Открытая для детей работников предприятия в 1954 году «Зарница» несмотря на солидный возраст в наши дни может похвастаться самыми современными профориентационными программами и обновлением. После реконструкции в 2022 году ДОЛ стал всесезонным, в нем появилось много различных инфраструктурных элементов для хорошего и полезного отдыха, в этом году к ним прибавился новый стадион. Также в планах увеличить пропускную способность лагеря до 300 человек в смену, что особенно актуально для детской здравницы из рейтинга лучших детских лагерей Ленинградской области.

На первую летнюю смену «Код Зарницы: интеллектуальные каникулы» в лагерь заехало 175 ребят. Всего же в летний сезон-2025 «Зарница» проведет 4 смены. К их распоряжению - веревочный парк, трамвай-караоке, велостанция, крытый спортзал с прорезиненным покрытием, различные открытые спортплощадки, включая профессиональную баскетбольную площадку и поле для пляжного волейбола. Все это появилось благодаря дружескому общению предприятия и зарничников: отличительная особенность лагеря в том, что непосредственными участниками его совершенствования являются сами дети.

Зарничники каждую смену пишут письма с идеями в адрес директора Горэлектротранса Дениса Минкина, и многие из их пожеланий уже воплощены в жизнь. А еще, как отмечают дети, в «Зарнице» очень вкусно кормят, что тоже является привлекательным моментом для подрастающего поколения. Напомним, в ходе реконструкции столовая была обновлена, здесь появились новые системы отопления и горячего водоснабжения и современное оборудование для горячего цеха.

В «Зарнице» встречают отдыхающих круглый год, провести здесь можно все каникулы: осенние, зимние, весенние, летние. А между сменами ДОЛ «Зарница» принимает спортивные соревнования, конкурс «Быть здоровым легко» и прочие корпоративные мероприятия. В конце мае в лагере провели большую профориентационную игру в рамках программы для финалистов III Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее».

В Зарнице ни одна смена не похожа на другую! Активные и инициативные воспитанники вместе с профессиональным педагогическим составом каждый раз проводят незабываемые уникальные смены, которые раз от раза становятся более интересными, разносторонними и насыщенными новыми знаниями! Всем по пути!

Летние смены-2025:

31 мая - 20 июня – «Код Зарницы: интеллектуальные каникулы»;

23 июня - 13 июля – «Лето знаний: ключ к новым открытиям»;

16 июля - 5 августа – «Время героев, живущих среди нас»;

8 августа - 28 августа – «Академия талантов в «Зарнице».



