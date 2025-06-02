«Петербургским магистралям» исполнилось 80 лет

Выход нынешнего выпуска корпоративной газеты «Петербургские магистрали» совпал с годовщиной выхода в свет самого первого номера корпоративной газеты Горэлектротранса. Это был «Ленинградский трамвай» от 1 июня 1945 года. А учредили ведомственное издание всего на второй день после окончания войны - 11 мая 1945 года. В этот день подписан приказ по Трамвайно-троллейбусному управлению Ленгорисполкома о создании официального печатного органа ТТУЛ. Юбилею «Петербургских магистралей» посвящена выставка на блокадном грузовом трамвае ГМу «Газета – ровесник Победы», а также XII конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

В довоенное время в ТТУЛ не было централизованного издания. С производственными и корпоративными новостями транспортники знакомились в различных многотиражках парков, таких как «Варзовец», «Варзовец-леоновец», «Трамвайная искра», «Красная газета на городском транспорте» и других. Первый номер объединённой газеты «Ленинградский трамвай» вышел 1 июня 1945 года, он хранится в Центральной городской публичной библиотеке им. Маяковского, копию можно увидеть в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ.

Сегодня «Петербургские магистрали» представляют собой 4-х полосную иллюстрированную печатную газету, электронная версия которой доступна на сайте ГЭТ. Несмотря на то, что за 80-летнюю историю газеты не раз менялись её облик и тираж, главный принцип редакции – живая связь с трудовыми коллективами – всегда оставался неизменным.

«Производственная информация, безусловно, важна и востребована. Однако не менее важно наличие в газете живого слова работников предприятия, и очень приятно, что эта нить, связывающая редакцию с трудовыми коллективами парков, управлений и служб, укрепляется год от года. Многие популярные рубрики “ПМ” появились и развиваются именно благодаря инициативе самих транспортников. Это значит, что газету ждут и читают в парках, депо, мастерских, а преемственность института рабкоров сохраняется вот уже 80 лет», - отметил главный редактор «Петербургских магистралей» Денис Сафонов.

В своей новейшей истории газета Горэлектротранса занимает достойное место в производственной журналистике Санкт-Петербурга. Работа редакции не раз была оценена журналистским и транспортным сообществом. Например, в новейшей истории «ПМ» занимали первые и призовые места на Фестивале малой прессы, проводимом «Высшей школой журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета.