«Петербургские магистрали»: вышел в свет майский номер газеты

Май - традиционно один из самых насыщенных месяцев в жизни предприятия. Юбилей Великой Победы, конкурсы профессионального мастерства водителей, международный фестиваль «ТранспортФест», чествование в Санкт-Петербурге финалистов Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее», окончание спартакиады Горэлектротранса. С завершением праздничной череды майских событий наступило лето: время тёплых смен в ДОЛ «Зарница» и XII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

В год 80-летия Великой Победы Горэлектротранс совместно с ЛенВО запустил торжественно-музыкальную программу на грузовом трамвае ГСВ-100. Ещё на одном грузовом вагоне – музейном ГМу – разместилась экспозиция «Газета - ровесник Победы», посвящённая юбилею «Петербургских магистралей». Корпоративному изданию также посвятили конкурс рисунков-2025.

На майские дни пришёлся и профессиональный праздник: оба городских конкурса профмастерства водителей трамвая и троллейбуса впервые прошли одновременно и завершились ярким финалом на улице Шаврова. Трамвайщики соревновались на новых вагонах УКВЗ и «Львёнок», а водители троллейбусов – на ТУАХ.

Победителей конкурсов профмастерства чествовали на VI международном фестивале «ТранспортФест». Также на фестивале Горэлектротранс впервые показал новый экспонат - вышку контактной сети УралЗИС. Такие вышки на базе различного колёсного и рельсового транспорта использовались Энергохозяйством Трамвайно-троллейбусного управления при восстановлении ленинградской контактной сети в годы войны.

В финале III Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее», организуемого Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта совместно с СПб ГУП «Горэлектротранс», собрались 23 ребёнка из транспортных династий. Победителей наградили в Музее железных дорог России, третье место по стране занял петербуржец Лев Копылов из династии водителей-наставников Троллейбусного парка № 3.

В продолжение серии «Наш Бессмертный полк» публикуем стихи водителя-испытателя УИТиИС Артёма Исхакова, а в авторской рубрике водителя Трамвайного парка № 3 Сергея Старцева завершаем путешествие по трамвайной Сибири.

Соревнования по мини-футболу, лёгкой атлетике и эстафете завершили спартакиаду Горэлектротранса сезона 2024-2025. Интересно, что борьба за золото шла до самого последнего тура – прямо как в чемпионате России по футболу, который, кстати, тоже завершился 24 мая. Действующему чемпиону ГЭТ не удалось сохранить титул: его вернула объединённая команда Управления, Службы движения и Службы подвижного состава «Сызранская-15».

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