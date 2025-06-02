Горэлектротранс встретил субботу на фестивале «Привет, грузовик!»

Специализированные службы ГЭТ со своим оборудованием стали участниками смотра техники, который состоялся в Московском районе в минувшие выходные. Горэлектротранс на фестивале представил Трамлинер на базе шасси JAC N120, используемый Энергохозяйством в качестве вышки для решения повседневных задач, и машину Аварийно-восстановительной службы «Носорог» на базе КАМАЗа АТМТ – 15. Фестиваль собрал несколько сотен петербуржцев и гостей города, большинство из них, конечно, юные любители транспорта. Также участие в празднике приняли партнеры ГЭТ-члены Координационного совета по вопросам доступности общественного электрического транспорта.

Вышка энергетиков лучше любого аттракциона неизменно привлекает к себе внимание на любом семейном или детском мероприятии. Так было и на фесте «Привет, грузовик!» Ребята смогли почувствовать себя в роли работников Энергохозяйства ГЭТ, а также узнали подробнее о назначении вышки и её принцип работы. Она используется для подъема специалистов и оборудования к контактной сети при необходимости ремонтных работ.

Ещё одним центром притяжения для самых маленьких гостей стала Аварийно-ремонтная машина АТМТ-15 на шасси KAMA3-43253 АВС «Носорог». Она оснащена автогидроподъемником в форме рога носорога, который и лег в основу эмблемы и названия аварийной службы. С помощью этого гидроподъемника аварийщики поднимают трамваи, сошедшие с рельсов, а также устраняют другие нештатные ситуации, связанные с обвалами деревьев или затоплением путей. Аварийщики также показали гостям свои рабочие инструменты и объяснили, как ими пользоваться. Так что самым юным участникам секция АВС с их инструментами и формой напомнила гигантский конструктор лего.

Для самых активных Горэлектротранс провел викторину, посвященную транспорту. Нужно было ответить на вопросы из серии какой транспорт самый экологичный, что такое токоприемник, зачем трамваю песочница. Лидеры викторины получили в подарок профориентационную книгу «Хочу работать на транспорте» и корпоративные сувениры.

Работу транспортной секции освещали члены РООИ «Свет Феникса». Также они рассказывали об оснащении электротранспорта для комфортного обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями.