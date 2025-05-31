Трамваи первыми открыли движение на Троицком мосту после ремонта

На Троицком мосту после трёхмесячного ремонта появились трамваи: они проехали по обновлённым путям торжественной колонной в составе туристического трамвая и вагона «Достоевский». Именно эти вагоны обслуживают пассажиров на маршрутах, пролегающих по переправе. 31 мая в открытии Троицкого моста принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов совершил обход моста в сопровождении руководства Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин также принял участие в открытии движения по мосту и оценил бесшумность трамвайных путей при проезде трамвайных вагонов.

Любопытно, что трамвайное движение на Троицком немногим моложе самого моста: открытие переправы через Неву состоялось в 1903 году, а уже с 1908 года по нему поехали городские трамваи. До этого здесь пролегала линия конки.



Если до старта первой очереди петербургского трамвая рельсы на мосту были уже чем-то привычным, то опоры контактной сети появились здесь только в 1908 году. Сейчас мы привыкли их считать частью архитектурной отделки моста, но до запуска трамвая их на переправе не было. Сами трубчатые опоры разрабатывались специально при проектировании трамвайной системы в Петербурге. Их испытывали, поднимая на 6 метров и сбрасывая на землю, чтобы проверить плотность сочленения секций. Устанавливались такие опоры на основных парадных улицах Петербурга, например, на Невском и Каменноостровском проспектах. В наши дни аутентичные исторические опоры сохранились только на Троицком мосту.

В новейшей истории регулярное трамвайное движение после десятилетнего перерыва вернулось на Троицкий мост в 2016 году. А в последние годы здесь появился и новый подвижной состав, облик которого также перекликается с архитектурой центра города. Речь о литературных трамваях «Довлатов» и «Достоевский».