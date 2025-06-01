XII конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» посвятили корпоративной газете Горэлектротранса

«Газета – ровесник Победы» – на эту тему Горэлектротранс предлагает порассуждать юным художникам в 2025 году. Корпоративная газета «Петербургские магистрали» в год Великой Победы тоже празднует юбилей: издание было учреждено всего на второй день после окончания Великой Отечественной войны, а 1 июня 1945 года вышел первый номер «Ленинградского трамвая». Спустя ровно 80 лет, 1 июня, стартует ежегодный XII конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», посвященный юбилею издания.

«Ленинградский трамвай», а впоследствии «Ленинградские» и ныне «Петербургские магистрали» отражают жизнь предприятия на протяжении 80 лет. За сменой названий и оформления можно проследить и смену исторических эпох. Исторические номера сопровождают удивительной теплоты картинки и карикатуры о транспортной работе. Нет-нет, да и пожалеешь, что возможности современной фотографии вытеснили художественные иллюстрации в газете. А вот базовые темы, актуальные десятки лет назад, продолжают оставаться злободневными и сегодня: производственные вопросы, советы водителям, память о блокадных трамвайщиках, привлечение рабкоров и юнкоров к активному сотрудничеству, жизнь детского лагеря ГЭТ «Зарница».

Вслед за корпоративной газетой к теме детства обращается и сам XII конкурс рисунков. В год 100-летия Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета ребятам также предлагается спецноминация: «Трамваи не чихают». Маленькие художники могут представить трамвай в виде одушевленного объекта, которому так же, как и живым людям, требуется помощь, и подумать, а кто же и как его «лечит». В Горэлектротрансе это Аварийно-восстановительная служба «Носорог», слесари и инженеры трамвайных парков. Спецноминация призвана подстегнуть интерес к ранней профориентации, изучить рабочие, технические и естественно-научные специальности и сделать вывод о важности каждой профессии.

Условия участия

К участию приглашаются дети в возрасте до 12 лет включительно. Рисунок может быть выполнен в любой технике (акварель, гуашь, пастель и пр.) на бумаге размера А3 или А4, главное – чтобы он был ярким и раскрывал интересный сюжет. Приём работ осуществляется в электронном виде с обязательным заполнением анкеты участника. Перед загрузкой рисунок требуется сфотографировать при хорошем свете, чётко и ровно, а лучше – отсканировать. Оригинал работы необходимо сохранить. Традиционно церемония награждения победителей проходит в конце августа.

Анкета участника: заполняется в электронном виде (https://clck.ru/3M55AV)

Срок приёма работ: с 1 июня по 31 июля 2025 года

Сайт конкурса: deti.electrotrans.spb.ru



