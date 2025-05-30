Горэлектротранс покажет спецтехнику Энергохозяйства и АВС «Носорог» на фестивале «Привет, грузовик»

31 мая, в субботу, Горэлектротранс станет участником семейного праздника «Привет, грузовик!». Увидеть действующие служебные машины предприятия можно будет на задней парковке ТРК «Лето». ГЭТ представит спецтехнику Энергохозяйства - Трамлинер на базе шасси JAC N120, и машину Аварийно-восстановительной службы «Носорог» на базе КАМАЗа. Фестиваль пройдет в Московском районе.

Трамлинер на базе шасси JAC N120 Служба Энергохозяйства ГЭТ использует для проведения ремонтных работ на высоте. Спецтехнику применяют для ремонта контактной сети, чтобы поднять наверх работников и все необходимое оборудование. Он служит своеобразной площадкой, на которой осуществляются восстановительные работы. Юных любителей транспорта традиционно привлекает площадка гидроподъемника, на фестивале они смогут рассмотреть её поближе и примерить на себя роль энергетиков Горэлектротранса.

Аварийно-ремонтная машина АТМ-Т-15 на шасси KAMA3-43253 предназначена для устранения различных нештатных ситуаций на путях. Эту функцию в Горэлектротрансе выполняет Аварийно-восстановительная служба «Носорог». Демонстрируемая спецтехника представляет собой аварийно-ремонтную мастерскую с гидроподъёмником, предназначенную для устранения схода трамваев с рельсов. «Носороги» продемонстрируют работу автогидроподъемника, а также организуют перед спецтехникой выставку своих рабочих инструменты и покажут гостям, как ими пользоваться. И, конечно, ребятам расскажут, почему сотрудники аварийной службы выбрали своим талисманом носорога.

Самым активным участникам секции Горэлектротранса подарят профориентационную книгу «Хочу работать на транспорте», над которой Пресс-служба Горэлектротранса работала совместно с транспортным художником-иллюстратором Ильей Тихомировым.

Активная часть фестиваля проходить с 12:00 до 17:00, однако прийти и просто рассмотреть технику можно с 10:00 до 18:00.



Дата: 31 мая, суббота

Время: с 12:00 до 17:00 (общее время – 10:00-19:00)

Адрес: Пулковское шоссе, д. 25, корп. 1, задняя парковка ТРК «Лето»

Вход свободный





