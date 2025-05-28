Сотрудники ГАИ подготовили водителей Троллейбусного парка №6 к работе в летний период

Сегодня сотрудники ГАИ Выборгского района провели профилактическое выездное занятие с водителями Троллейбусного парка №6. Инспектор по пропаганде Оксана Селенгинская побеседовала с линейными работниками на тему безопасного управления подвижным составом и правил поведения на дороге.

Сотрудники ГАИ встречались с водителями общественного транспорта в преддверии школьных каникул, когда детей на улицах становится больше. Это требует повышенной бдительности и внимательности от участников дорожного движения.

Инспектор по пропаганде Оксана Селенгинская проинформировала сотрудников парка о статистике дорожно-транспортных происшествий в городе, о наиболее проблемных местах в части безопасности дорожного движения и типичных ошибках, которые совершают водители.

Профилактическое мероприятие прошло на конечной станции троллейбусов на Тихорецком проспекте. В нём был задействован подвижной состав Троллейбусного парка №6 и автомобиль ДПС.