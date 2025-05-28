Горэлектротранс рассказал в Политехе, как сделать трамвай с ИИ ещё «умнее»

Фото: Управление по связям с общественностью СПбПУ

Горэлектротранс принял участие в программе семинара по искусственному интеллекту, организованному Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Об опыте, накопленном на предприятии, рассказал начальник Управления информационных технологий и интеллектуальных систем (УИТиИС) Павел Поляков. Также стороны обсудили детали будущего соглашения об опытной эксплуатации в Горэлектротрансе уникальной беспилотной разработки Политеха.

Начальник УИТиИС Павел Поляков представил доклад на тему расширения функциональных возможностей «умного» подвижного состава и транспортной инфраструктуры. С 2022 года все трамваи, поступающие в Горэлектротранс, оснащены системой обеспечения активной безопасности и помощи водителю (АБПВ). Сейчас в Петербурге уже более 300 «умных» трамваев.

В 2024 году постановлением правительства России был установлен экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации беспилотных трамваев на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из требований этой программы является создание высокоавтоматизированного рельсового транспортного средства (ВАРТС). В Горэлектротрансе потенциальным кандидатом на этот статус является вагон «Богатырь-М» производства ООО «ПК Транспортные системы». В рамках программы ЭПР Горэлектротранс продолжает испытание данного вагона на закрытом полигоне, оборудованном на ПТО «Шаврова». По результатам испытаний будет оцениваться возможность дооснастить трамвай дополнительным оборудованием, чтобы соответствовать требованиям Декларации о безопасности ВАРТС 1 категории.

Отдельно Павел Поляков остановился на современной инфраструктуре для умного транспорта. В числе главных задач - создание в зонах эксплуатации высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств системы автоматизированных стрелочных переводов в путевом хозяйстве и контактной сети, а также системы приоритетного проезда в светофорном регулировании. Чтобы эти системы могли применяться для управления ВАРТС, требуется модернизация стрелочных переводов и дооснащение существующих светофорных объектов оборудованием соответствующего информационного обмена. Испытания этих систем также проходят на полигоне ПТО «Шаврова», однако для достижения комплексного результата необходимо дооснастить существующий полигон современной лабораторией, необходимым оборудованием и иной автоматикой для проведения полноценных масштабных испытаний подвижного состава.

Выступают Павел Поляков (слева) и Дмитрий Плотников

Тему ИИ на транспорте продолжил кандидат технических наук, доцент Высшей школы транспорта Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Дмитрий Плотников, который рассказал о междисциплинарных задачах в разработке наземных беспилотных транспортных средств.

Отдельно на семинаре обсудили детали будущего соглашения между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Санкт-Петербургским политехническим университетом о возможном проведении на предприятии опытной эксплуатации системы управления грузовым беспилотным транспортом на базе автомобиля Газель e-NN, созданной в Политехе. Над системой трудилась команда разработчиков Polytech Voltage Machine под руководством Дмитрия Плотникова в составе студентов, аспирантов и учёных из разных подразделений Политехнического университета. Был разработан весь комплекс управления штатными системами автомобиля, позволяющий совершать сложные манёвры. Также программисты создали «мозг» беспилотника – систему, которая считывает всю визуальную информацию, анализирует и на основании полученных данных подаёт сигналы управления.