В День города по Фрунзенскому району проехал «Литературный трамвай»

В честь 322-го дня рождения Санкт-Петербурга подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский» и Трамвайный парк №1 Горэлектротранса провели праздничную акцию в трамвае №62. Для проведения акции волонтеры центра выбрали трамвай, оформленный в символике Великой Победы. В нем они поздравляли пассажиров с Днем города чтением стихов русских классиков, живших и творивших на берегах Невы.

Традиционно молодежь «Фрунзенского» поддержали более старшие товарищи – хор «Купчинские зори». Они исполнили песни о Ленинграде-Петербурге, а также всем известные народные куплеты. Им подпевали пассажиры, входившие в вагон под веселые песни.

Чтение стихов также настраивало попутчиков на лиричный лад и вызывало ностальгию по школьным урокам литературы. «…Отсель грозить мы будем шведу; Здесь будет город заложен. Назло надменному соседу …» - читали строки из «Медного всадника» Александра Пушкина юные воспитанники ПМДЦ «Фрунзенский».

Также для активных пассажиров ребята провели викторину с призами на знание истории города-именинника. Участникам викторины предлагалось ответить на вопросы, когда был заложен Петербург, сколько он сменил имен, сколько дней длилась блокада Ленинграда и о других фактах из истории любимого города.



