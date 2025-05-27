Водители Горэлектротранса выступили на Международном конкурсе водителей автобусов

XXVII Международный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов прошёл 22 мая на площадках Автобусного парка № 6 ГУП «Пассажиравтотранс» и «Вест-Сервиса». В числе лучших водителей в автобусном конкурсе приняли участие представители Горэлектротранса. Водители троллейбуса Артем Пазухин и Денис Барзыкин достойно выступили в условиях серьёзной конкуренции со стороны профессионалов, для которых вождение автобуса является профильным.

Старт конкурсу дал председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев. Также в числе гостей на торжественной церемонии открытии конкурса с приветственным словом выступил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

«Есть такое выражение - плечом к плечу. Оно обычно применимо к военным, или спортивной борьбе, но автобусники и водители электрического транспорта тоже плечом к плечу каждый день круглосуточно работают в наших городах, в Питере это продолжается уже 99 лет. Мы плечом плечу возим с вами наших пассажиров, обеспечиваем комфорт и безопасность, вместе стоим в пробках. Уважаем друг друга как профессионалы на общих конечных станциях, где стоим плечом к плечу в очереди в туалет, и тоже ведём себя взаимно уважительно. Всем желаю удачи, сильнейшим – победить», - напутствовал Денис Минкин.

Участие в конкурсе приняли 163 профессионала из 49 городов России и Белоруссии. Петербургский Горэлектротранс представили водители Артём Пазухин из Троллейбусного парка № 1 (13 место) и его коллега Денис Барзыкин из Троллейбусного парка № 6 (57 место). Первый проходил конкурсную трассу на электробусе КамАЗ, а его коллега управлял автобусом.

«Было очень-очень непривычно. Ощущения захватывали меня, когда я сидел в кабине электробуса. Он почти как троллейбус на самом деле. Когда я участвовал в заезде на скоростное маневрирование, привыкал к переключению передач вперёд-назад, у меня не всё получалось, много времени уходило на это. Но с учётом того, что не было вообще ни одной тренировки у нас, в целом все упражнения проехал достойно, сильно не накосячил и штрафных баллов много не набрал», - поделился своими впечатлениями Артём Пазухин.

Напомним, в Петербурге с 19 по 22 мая конкурсы профессионального мастерства водителей проходили одновременно в СПб ГУП «Горэлектротранс» и СПб ГУП «Пассажиравтотранс». В Горэлектротрансе выбирали лучших водителей троллейбусов и трамваев, которым предстоит в этом году отправиться на Всероссийские соревнования. Победителей городских конкурсов водительского мастерства поздравил на открытии VI Международного фестиваля «ТранспортФест» вице-губернатор Кирилл Поляков.