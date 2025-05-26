«Зарница» встретила финалистов III Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее»

Программа для финалистов III Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее» завершилась большой профориентационной игрой во всесезонном ДОЛ «Зарница». В ведомственном лагере Горэлектротранса собрались десять смешанных детско-взрослых команд, представляющих транспортные предприятия из разных городов России. Напомним, на финал Детфеста в Петербург приехали дети из транспортных семей Стерлитамака, Омска, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Курска, Москвы, Краснодара, Калуги и Уфы. Петербург на стартах в «Зарнице» наряду с Горэлектротрансом и финалистами ГЭТ представляли команды Комитета по транспорту, Октябрьской железной дороги, метрополитена, Пассажиравтотранса, АО «Третий парк».

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Стартовой площадкой профориентационных игр стал новый всесезонный стадион, открывшейся в «Зарнице» перед весенней сменой. Крытая арена оборудована современным безопасным покрытием, здесь есть трибуны, сцена. Отсюда команды отправлялись выполнять задания на 12 локациях, расположенных на территории лагеря.

В общей сложности в ДОЛ «Зарница» приготовили для представителей транспортных семейных династий различные испытания на логику, силу, выносливость и выявление у ребят профессиональных качеств. Вожатые ДОЛ «Зарница» провели различные мастер-классы и тренировочные задания спортивной и творческой направленности.

Уже традиционно приехали в лагерь представители Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса «Носорог» и Энергохозяйства ГЭТ. Работники трамвайной «скорой помощи» поиграли с детьми в гигантскую дженгу с большими брусьями, а энергетики предложили всем желающим подняться на вышку контактной сети и увидеть территорию лагеря с необычного ракурса.

Победители большой профориентационной игры получили грамоты и подарки, в том числе изданную Горэлектротрансом детскую книгу «Хочу работать на транспорте. Троллейбусы и трамваи».

«Очень приятно, что посещение лагеря участниками фестиваля стало уже доброй традицией. Наш коллектив каждый раз готовится к этому событию с волнением и любовью – очень хочется, чтобы этот заключительный аккорд пребывания детей и их родителей в Санкт-Петербурге не только стал для них полезным и интересным, но и оставил яркие воспоминания на всю жизнь. И я рад, что нам это удалось!» - сказал директор ДОЛ «Зарница» Дмитрий Лебедев.

Напомним, победителей детского фестиваля «Транспорт: будущее» назвали 23 мая, торжественная церемония награждения прошла в Музее железных дорог России. В тройку лидеров вошел представитель династии водителей-наставников Троллейбусного парка № 3 СПб ГУП «Горэлектротранс» Лев Копылов, всего же в шорт-листе финалистов было 7 фамилий из петербургского ГЭТ.

В рамках программы финала дети проехали с обзорной экскурсией по Петербургу, побывали в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ и на Невском заводе городского электрического транспорта им. Ф.А. Пироцкого (ПК «Транспортные системы»), посетили Трамвайный парк № 7, где завершается реконструкция, а также стали почетными гостями VI Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест».