Ностальгия по Ленинграду: в честь Дня города раритетные трамваи и троллейбусы проехали в праздничном параде

По главным улицам Санкт-Петербурга проехали ретромодели электротранспорта. Традиционно в рамках VI Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» жители и гости города наблюдали за трамваями и троллейбусами разных эпох, следовавших в торжественных колоннах. Символично участие в проезде троллейбуса ЯТБ-2, свидетеля возобновления троллейбусного движения в военном Ленинграде 24 мая 1944 года. Дата сегодняшнего парада совпадает с 81-й годовщиной этого знаменательного транспортного события. Конечной остановкой стала выставка под открытым небом на Инженерной улице, где выстроились уникальные экспонаты, в том числе вышка контактной сети 1949 года, которую Горэлектротранс впервые демонстрирует широкой публике.

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Гостей VI международного фестиваля «ТранспортФест» поприветствовал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Он поднялся на главную сцену на Манежной площади и вместе с вице-губернатором Кириллом Поляковым и президентом «Автоваза» Максимом Соколовым открыл субботнюю программу форума.

Петербургский Горэлектротранс традиционно представил на выставке раритетную технику, среди которой были и новинки.

Троллейбусная колонна была представлена различными троллейбусными «семействами», среди которых один из старейших сохранившихся в России троллейбусов ЯТБ-2, легендарный МТБ-82Д производства Тушинского авиационного завода №82, напомнивший ностальгическую мелодию и лирику Булата Окуджавы «Я в синий троллейбус сажусь на ходу…», а также ЗиУ-5Г Ээнгельсского завода.

В трамвайной колонне проехали знаковые раритеты разных лет. Это и реплика вагона конки №114, и знаменитая «Брешка» - реплика первых английских вагонов «Brush», открывавших движение в Петербурге; и подлинный трамвай блокадных лет – героический МС-4 с прицепной версией – МСП-3; и послевоенный «Слон» – ЛМ-49; и позднесоветские «Аквариум» ЛМ-68 и «Машка» ЛМ-68М.

Экспозиция, представленная на Инженерной улице, немного шире ассортимента колонн. Вновь прибывшие ретромодели присоединились к троллейбусному гостю - чешскому Škoda 14Tr из Великого Новгорода. Там же представлена вышка контактной сети УралЗИС: точно такая же техника эксплуатировалась в Петербурге в военное время. Кстати этот раритет из Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ впервые появился на «ТранспортФесте».

В этом году, в честь 80-летия Великой Победы, большое внимание уделено экспонатам военных времён. На Инженерной улице можно увидеть эксклюзивную реплику бронедрезины Tatra T18 для патрулирования железной дороги в камуфляже Красной Армии, представленную в качестве трофея советских войск. Экспонат создан в рамках сотрудничества АНО «Железнодорожное движение» и СПб ГУП «Горэлектротранс». Тематике соответствовал и грузовой трамвай ГМу (Г-67) 1940 года, передвижная выставка «Газета – ровесник Победы», посвященной 80-летию корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали». А на трамвае ГСВ-100 разместили колонку, ранее вагон с символикой 80-летия Победы был задействован для выступлений Ансамбля песни и пляски ЛенВО.

Вместе с петербуржцами почетными гостями выставки стали финалисты Всероссийского детского фестиваля «Транспорт:будущее». Одним из победителей этого года стал Лев Копылов, представитель династии водителей троллейбуса СПб ГУП «Горэлектротранс». Дети прогулялись по экспозиции, а затем отправились в ДОЛ «Зарница» на профориентационную игру.



Выставку раритетов дополняет на соседней Кленовой улице выставка инновационного подвижного состава.