В Музее железных дорог России наградили победителей Всероссийского фестиваля «Транспорт: будущее»

Насыщенная профориентационная программа III Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее», организуемого Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) совместно с СПб ГУП «Горэлектротранс», продолжилась сегодня в Музее железных дорог России на Балтийском вокзале. После экскурсии для финалистов, которые приехали в Санкт-Петербург со всех уголков России, здесь состоялась торжественная церемония награждения победителей фестивальной номинации «Трудовые династии». В шорт-лист также вошли 7 детей работников петербургского Горэлектротранса. Они вместе с приезжими ребятами путешествовали по Экспозиционно-выставочному комплексу ГЭТ и Трамвайному парку №7, узнавая новое о предприятии, где работают их родители.

Финалистов фестиваля приветствовали президент МАП ГЭТ, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и директор Невского завода электрического транспорта им. Ф.А. Пироцкого (ПК «Транспортные системы») Сергей Назаров.

Победители фестиваля

1 место: Егор Юнг, Омск, МП «Электрический транспорт», представитель династии инженера по безопасности движения: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239127 (ролик собрал наибольшее количество просмотров - 3,8 тысяч!)

2 место: Анна Канатова, Нижний Новгород, ГП НО «Нижегородэлектротранс», представитель 80-летней династии водителя трамвая: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239102.

3 место: Лев Копылов, Санкт-Петербург, СПб ГУП «Горэлектротранс», представитель династии водителей-наставников троллейбуса Троллейбусного парка № 3: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239145?t=1s.





слева направо: Егор Юнг, Анна Канатова, Лев Копылов

Номинация «Большая трудовая семья «ПК ТС»

Специальный приз от генерального партнёра фестиваля ООО «ПК Транспортные системы»: Роман Моджук, Москва, представитель династии бухгалтера предприятия - https://vkvideo.ru/video-224880275_456239138.

Номинация «Самому маленькому участнику»

Специальный приз от партнёра фестиваля АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод»: Артём Алексеев, Курск, ГУПКО «Курскэлектротранс», представитель династии работников троллейбуса - https://vkvideo.ru/video-224880275_456239123.

слева направо:Роман Моджук, Артём Алексеев

Финалисты номинации «Трудовые династии»

Кирилл Загребин, Стерлитамак, МУП Стерлитамакское Троллейбусное Управление, представитель династии, ведущей свою историю с 1940 года: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239114?t=1m30s.

Тимофей Миндияров, Пермь, МУП «ПермГорЭлектроТранс», представитель династии трамвайщиков: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239146.

Константин Селетков, Пермь, МУП «ПермГорЭлектроТранс», представитель династии водителя автовышки и автокрана: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239142.

Александр Юровских, Екатеринбург, МУП «Городской транспорт», представитель династии водителя троллейбуса: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239106.

Екатерина Исакова, Челябинск, Челябинский завод городского электрического транспорта «Синара – Транспортные машины», представитель заводской династии: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239131 (735 просмотров).

Варвара Постовая, Краснодар, МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», представитель династии работников пресс-служб: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239147.

Виктор Сурков, Краснодар, МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», представитель династии водителя трамвая: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239111.

Мария и Елисей Калагины, Калуга, МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса», представители династии водителя троллейбуса и диспетчера по выпуску троллейбусов: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239154.

Арсений и Матвей Ахмадуллины, Уфа, Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, представители династии инженера-конструктора: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239151.

Петербургский Горэлектротранс кроме Льва Копылова представили в финале следующие участники:

София Торопова, СПб ГУП «Горэлектротранс», представитель династии начальника Аварийно-восстановительной службы «Носорог»: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239136.

Анжелика Исаева, СПб ГУП «Горэлектротранс», представитель династии специалиста по договорной работе 1 категории отдела экономики Автобазы: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239144.

Дарья Аничкина, СПб ГУП «Горэлектротранс», представитель династии водителя трамвая Службы пути и слесаря Трамвайного парка № 3: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239129.

Николай Шишкин, СПб ГУП «Горэлектротранс», представитель династии водителей трамвая Трамвайного парка № 8: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239149.

Алиса Белоконь, СПб ГУП «Горэлектротранс», представитель династии мастера участка ремонтно-механических работ Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239117.

Тафа Канцелярчик, СПб ГУП «Горэлектротранс», представитель династии помощника директора по развитию производственной системы Трамвайного парка № 8 (номинация «Интересный факт»: https://vkvideo.ru/playlist/-224880275_6/video-224880275_456239109, номинация «Талисман компании»: https://vkvideo.ru/playlist/-224880275_7/video-224880275_456239104).

Петербургский Пассажиравтотранс представили в финале следующие участники:

• братья Ярослав и Данила Корси, СПб ГУП «Пассажиравтотранс»: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239128?t=1m45s

• Максим Маркин, СПб ГУП «Пассажиравтотранс»: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239119

Завтра финалисты фестиваля станут гостями большой транспортной выставки инновационной техники и раритетов в рамках VI Международного фестиваля «ТранспортФест». Затем юных транспортников ждут в ДОЛ «Зарница» Горэлектротранса, где они примут участие в большой профориентационной игре. Поездка за город завершит яркую программу финала с посещением объектов транспортных предприятий.

Ранее финалисты детского фестиваля «Транспорт: будущее» побывали в старейшем в городе Василеостровском трамвайном парке, где расположен Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ. Также они посмотрели самый современный в городе Трамвайный парк № 7, где сейчас завершается реконструкция. Также ребята проехали с обзорной экскурсией по Санкт-Петербургу и заглянули на Невский завод электрического транспорта, на котором были произведены новые трамваи для Трамвайного парка № 7.

Визит в Трамвайный парк № 7

В этом году в программе финала приняли участие 23 ребёнка из транспортных династий.