В Музее железных дорог России наградили победителей Всероссийского фестиваля «Транспорт: будущее»

Насыщенная профориентационная программа III Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее», организуемого Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) совместно с СПб ГУП «Горэлектротранс», продолжилась сегодня в Музее железных дорог России на Балтийском вокзале. После экскурсии для финалистов, которые приехали в Санкт-Петербург со всех уголков России, здесь состоялась торжественная церемония награждения победителей фестивальной номинации «Трудовые династии». В шорт-лист также вошли 7 детей работников петербургского Горэлектротранса. Они вместе с приезжими ребятами путешествовали по Экспозиционно-выставочному комплексу ГЭТ и Трамвайному парку №7, узнавая новое о предприятии, где работают их родители.
Финалистов фестиваля приветствовали президент МАП ГЭТ, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и директор Невского завода электрического транспорта им. Ф.А. Пироцкого (ПК «Транспортные системы») Сергей Назаров.
Победители фестиваля
1 место: Егор Юнг, Омск, МП «Электрический транспорт», представитель династии инженера по безопасности движения: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239127 (ролик собрал наибольшее количество просмотров - 3,8 тысяч!)
2 место: Анна Канатова, Нижний Новгород, ГП НО «Нижегородэлектротранс», представитель 80-летней династии водителя трамвая: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239102.
3 место: Лев Копылов, Санкт-Петербург, СПб ГУП «Горэлектротранс», представитель династии водителей-наставников троллейбуса Троллейбусного парка № 3: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239145?t=1s.
слева направо: Егор Юнг, Анна Канатова, Лев Копылов
Номинация «Большая трудовая семья «ПК ТС»
Специальный приз от генерального партнёра фестиваля ООО «ПК Транспортные системы»: Роман Моджук, Москва, представитель династии бухгалтера предприятия - https://vkvideo.ru/video-224880275_456239138.
Номинация «Самому маленькому участнику»
Специальный приз от партнёра фестиваля АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод»: Артём Алексеев, Курск, ГУПКО «Курскэлектротранс», представитель династии работников троллейбуса - https://vkvideo.ru/video-224880275_456239123.
слева направо:Роман Моджук, Артём Алексеев
Финалисты номинации «Трудовые династии»
Петербургский Горэлектротранс кроме Льва Копылова представили в финале следующие участники:
Петербургский Пассажиравтотранс представили в финале следующие участники:
• братья Ярослав и Данила Корси, СПб ГУП «Пассажиравтотранс»: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239128?t=1m45s
• Максим Маркин, СПб ГУП «Пассажиравтотранс»: https://vkvideo.ru/video-224880275_456239119
Завтра финалисты фестиваля станут гостями большой транспортной выставки инновационной техники и раритетов в рамках VI Международного фестиваля «ТранспортФест». Затем юных транспортников ждут в ДОЛ «Зарница» Горэлектротранса, где они примут участие в большой профориентационной игре. Поездка за город завершит яркую программу финала с посещением объектов транспортных предприятий.
Ранее финалисты детского фестиваля «Транспорт: будущее» побывали в старейшем в городе Василеостровском трамвайном парке, где расположен Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ. Также они посмотрели самый современный в городе Трамвайный парк № 7, где сейчас завершается реконструкция. Также ребята проехали с обзорной экскурсией по Санкт-Петербургу и заглянули на Невский завод электрического транспорта, на котором были произведены новые трамваи для Трамвайного парка № 7.
Визит в Трамвайный парк № 7
В этом году в программе финала приняли участие 23 ребёнка из транспортных династий.