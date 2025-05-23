23 и 24 мая Горэлектротранс проводит открытые дискуссии с участием маломобильных пассажиров

В рамках VI Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» 23 и 24 мая на Инженерной улице проходит открытая дискуссия по вопросам создания безбарьерной среды и взаимодействия с маломобильными пассажирами. Трамвай «Поларис», который Горэлектротранс представляет в инновационной части экспозиции, в дни феста станет деловой площадкой для представителей общественных организаций. В их числе РООИ «Свет Феникса», с которой у ГЭТ подписано соглашение о сотрудничестве.

Присоединиться к дискуссии можно на Инженерной улице, где расположился трамвай «Поларис», в котором проходят беседы. Кроме представителей общественных организаций и предприятий-перевозчиков, в мероприятии запланировано участие представителей заводов-производителей общественного транспорта Санкт-Петербурга.

«Интересно, что дискуссия по вопросам доступной среды проходит в открытом формате: к нам может присоединиться любой желающий. Инвалиды-колясочники, а также слабослышащие и слабовидящие граждане обменяются мнениями о текущем состоянии безбарьерной среды на транспорте и опытом совместной работы с ГЭТ по выявлению и исправлению недостатков для более комфортного передвижения инвалидов на общественном транспорте. Итоги дискуссии и мнения пассажиров повысят доступность электротранспорта для маломобильных», - отметил начальник отдела перспективного развития ГЭТ Андрей Уланов.

Напомним, что на открытии программы «ТранспотФеста» участников дискуссии уже поприветствовали вице-губернатор Кирилл Поляков и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Вместе с представителями общественных организаций они обсудили доступность транспорта для маломобильных пассажиров и отметили, что делается для удобства инвалидов.