Кирилл Поляков пообщался с маломобильными партнерами ГЭТ и наградил лучших водителей-2025 на «ТранспортФесте»

На Манежной площади и Кленовой улице заработала выставка инновационного транспорта в рамках VI Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест». Программу открыл вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Он обошёл экспозицию, в которой в том числе представлены новинки подвижного состава Горэлектротранса. У трехсекционного трамвая «Поларис», в котором в эти дни проходит круглый стол по созданию безбарьерной среды, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин познакомил вице-губернатора с маломобильными партнерами предприятия - членами Координационного совета ГЭТ по вопросам доступности электротранспорта. Также Кирилл Поляков поздравил победителей профессиональных конкурсов водителей Горэлектротранса, которые завершились на днях.

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Горэлектротранс показывает на выставке новинки петербургских магистралей 2025 года – трамвай «Поларис» УКВЗ госкорпорации «Роскосмос» и «автономный» троллейбус «Синара-6254». Также в экспозицию ГЭТ входят односекционный трамвай «Львенок» от «ПК Транспортные системы», трамвай 71-421Р «Довлатов» производства АО «Уралтрансмаш», белорусский троллейбус АКСМ-321 от АО «УКХ «Белкоммунаш».

Вице-губернатор Кирилл Поляков, открывая фестиваль, отметил, что он с каждым годом растет, его посещает всё больше людей и сделал акцент на его функциональных целях.

«Эта выставка делается в первую очередь не только для производителей, чтобы они представили свои новинки, но и для потребителей, для людей, которые пользуются общественным транспортом, которые могут пройтись, посмотреть, на чём нам предстоит ездить в будущем. И отзывы жителей Санкт-Петербурга, гостей нашего города, для нас крайне важны именно в рамках формирования новых технических заданий на приобретение современного общественного транспорта для транспортного комплекса Санкт-Петербурга», - подчеркнул Кирилл Поляков.

Отдельный разговор на эту тему состоялся у трамвая «Поларис». Здесь Кирилла Полякова встретили представители маломобильных категорий пассажиров под эгидой РООИ «Свет Феникса», совместно с которыми Горэлектротранс работает над повышением качества обслуживания. Денис Минкин доложил о создании в ГЭТ в 2025 году Координационного совета по вопросам доступности электротранспорта, работу которого также поддержало Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. В ближайших планах - разработка программы по адаптации людей, столкнувшихся с инвалидностью совсем недавно.

Сейчас Координационный совет занимается проведением различных технических проверок на линии с участием маломобильных, обучением водителей по оказанию качественной помощи особенным пассажирам, организацией совместных профильных мероприятий. Так, впервые в этом году конкурсы профессионального мастерства водителей трамваев и троллейбусов проводились с новой номинацией по оценке обслуживания маломобильных пассажиров. Причем в конкурсных заданиях инвалиды-колясочники принимали личное участие.

Профессиональному конкурсу водителей Горэлектротранса сегодня тоже посвятили внимание. Победителей соревнований по трамваю и троллейбусу чествовали на главной сцене на открытии «ТранспортФеста». Кирилл Поляков лично вручил награды водителям троллейбуса Алексею Скворцову, Сергею Минаеву, Игорю Ледовскому и победителям трамвайного конкурса вагоновожатым Василию Денисевичу, Вячеславу Авершину и Максиму Трубышеву.

Напомним, в этом году Василий Денисевич и Вячеслав Авершин будут представлять Петербург на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей трамвая.