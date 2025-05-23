Молодёжи ГЭТ рассказали в ПГУПС, как получить высшее образование

Молодые работники Горэлектротранса, желающие повысить свою квалификацию и получить высшее образование для карьерного роста, встретились с руководством Петербургского государственного университета путей сообщения Александра I.

Первый проректор университета - проректор по учебной работе Пётр Рыбин

рассказал о специальностях, которые можно получить после окончания учёбы, условиях и порядке поступления, необходимых документах, а также ответил на вопросы.

Добавим, что встреча проходила в аудиториях недавно открытой Передовой инженерной школы, где предполагается, будут учиться, в том числе и студенты из ГЭТ.

Напомним между СПб ГУП «Горэлектротранс» и ПГУПС заключено соглашение о сотрудничестве. Помимо получения высшего образования работниками ГЭТ, оно предусматривает возможность прохождения студентами вуза производственной и преддипломной практики.



