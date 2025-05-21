В Горэлектротрансе выбрали лучших водителей трамвая и троллейбуса Санкт-Петербурга

Сегодня в петербургском Горэлектротрансе завершился финал городского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса. В последний день финала все конкурсанты собрались на площадке ПТО «Шаврова», где вагоновожатые соревновались на трассе, а водители троллейбусов демонстрировали навыки обслуживания маломобильных пассажиров – это новая номинация, введённая по решению Координационного совета ГЭТ по доступной среде. По результатам теоретических и практических испытаний были названы имена победителей. Двое лучших водителей трамвая будут в этом году защищать честь Санкт-Петербурга на Всероссийском конкурсе.

В последний день конкурсной программы вагоновожатые выполняли на трассе задания, привычные для себя по линейной работе: остановка точно у стоп-линии, перевод стрелки, движение на заданной скорости, разгон и экстренное торможение. В этом году водители трамвая также держали экзамен на плавность хода: трассу нужно было проехать, не расплескав воду из ёмкости, установленной на полу в салоне. Победителям предстоит пройти это испытание также на Всероссийском конкурсе-2025.

Водители троллейбуса демонстрировали сегодня навыки обслуживания маломобильных пассажиров: подъезд вплотную к поребрику, помощь инвалиду при посадке и высадке, а также грамотность действий в салоне и чуткость к потребностям особенного пассажира.

На церемонии подведения итогов конкурсантов приветствовали директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и генеральный директор ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин.

«Сегодня здесь собрались топовые профессионалы экстра-класса в нашей профессии. И такие соревнования крайне важны, потому что те знания, опыт, навыки, которые вы проявляете на улицах ежедневно, и благодаря которым люди в комфорте с удовольствием едут на трамваях и троллейбусах и получают кайф - эти умения надо проверять. И проверять их надо в условиях мощнейшей стрессовой нагрузки, которые обеспечивают только соревнования. Когда вы все бьётесь друг с другом в очной борьбе, то под давлением выявляются самые лучшие – те, кто способен не просто управлять, знать правила движения или осмотра подвижного состава, а умеющие это делать в условиях нервной обстановки», - сказал Денис Минкин.

Передавая слово Андрею Лызину, директор Горэлектротранса отметил, что его коллега в своё время начинал карьеру водителем троллейбуса.

«Горэлектротранс действительно родное для меня предприятие, кто давно работает, знает об этом прекрасно, поэтому я с большой радостью хочу поприветствовать здесь лучших из лучших. Спасибо вам большое за ваш нелёгкий труд!» - обратился к водителям Андрей Лызин. Он напомнил, что в Пассажиравтотрансе завтра тоже состоится финал конкурса профессионального мастерства – международного. В нём примут участие и водители ГЭТ - Артём Пазухин из Троллейбусного парка № 1 и Денис Барзыкин из Троллейбусного парка № 6. Первый будет соревноваться на электробусе, а его коллега сядет за руль автобуса.

После приветственных слов Денис Минкин вручил награды победителям конкурса.

Победители конкурса профессионального мастерства-2025

Троллейбус

1 место: Алексей Скворцов, Троллейбусный парк № 1.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 1 год и 1 месяц.

Участие в конкурсе: первое.

Интересно, что у Алексея скоро день рождения: 27 мая, в День города, золотому призёру исполнится 39 лет, так что победа в конкурсе стала отличным подарком.

2 место: Сергей Минаев, Троллейбусный парк № 1.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 1 год и 5 месяцев.

Участие в конкурсе: первое.

Серебряный медалист отметит день рождения немного раньше своего коллеги: 23 мая Сергею исполнится 26 лет.

3 место: Игорь Ледовский, Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 1 год, 5 месяцев.

Участие в конкурсе: первое.

Возраст: 32 года.

(слева направло) Алексей Скворцов, Сергей Минаев, Игорь Ледовский

Трамвай:

1 место: Василий Денисевич, Трамвайный парк № 5.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 11 лет, 10 месяцев.

Участие в конкурсе: второе (2021 год, 12 место).

Возраст: 32 года.

2 место: Вячеслав Авершин, Трамвайный парк № 5.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 2 года 8 месяцев.

Участие в конкурсе: второе (2024 год 7 место).

Несколько дней назад, 17 мая, серебряному призёру исполнилось 24 года.

3 место: Максим Трубышев, Трамвайный парк № 8.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 1 год, 9 месяцев.

Участие в конкурсе: второе (2024 год, 14 место).

Возраст: 26 лет.

(слева направо) Василий Денисевич, Вячеслав Авершин, Максим Трубышев

Победители в номинациях

В номинации «Культура обслуживания маломобильных пассажиров» награды вручил президент РООИ «Свет Феникса» Александр Чеботару – с этой организацией у петербургского Горэлектротранса заключено соглашение о сотрудничестве, и появление нового этапа конкурса – один из результатов этой совместной работы. Победителями здесь стали Павел Алфёров (Трамвайный парк № 3), Полина Дробенко (Троллейбусный парк № 3) и Елена Плешкунова (Троллейбусный парк № 6).

(слева направо) Павел Алфёров, Полина Дробенко, Елена Плешкунова



Также получили награды победители конкурса профмастерства – члены Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс». Медали Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт Петербурга и Ленинградской области, почётные грамоты и сертификаты на денежное вознаграждение вручила председатель Межрегионального профсоюза Нина Леонтьева и председатель «первички» Горэлектротранса Ирина Генис.

В номинации за лучшее знание ПДД конкурсантов наградил начальник отделения правового регулирования 9 отдела Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области капитан полиции Андрей Хайченко. Благодарностями отмечены вагоновожатый Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Роман Ларин и водитель троллейбуса этого же парка, бронзовый призёр Игорь Ледовский.

(слева направо) Василий Денисевич, Алексей Скворцов, Роман Ларин

После завершения конкурсной программы для участников и зрителей совершили три показательных заезда «умные» трамваи, оснащённые элементами искусственного интеллекта. В ходе первого заезда были продемонстрированы принципы системы автоведения: вагон прошёл трассу в режиме автоматического управления для расстановки подвижного состава на территории парка с автоматическим переводом стрелок по заданию диспетчера. Первым парком, потенциально готовым к введению системы авторасстановки, является Трамвайный парк № 7, где сейчас завершается масштабная реконструкция депо и предстоит реконструкция путевого хозяйства. На втором заезде трамвайный вагон был переведён в режим автопилотирования с искусственным интеллектом. Находившаяся в кабине водитель трамвая-испытатель Анастасия Шептякова не вмешивалась в управление – трамвай сам остановился, когда на путях перед ним по сценарию застряла продуктовая тележка прохожего. Во время третьего заезда пассажирами «умного» трамвая стали дети из ДОЛ «Зарница», которых ознакомили с принципами работы ИИ.

Добавим, в заключительный день для финалистов и гостей конкурса была организована насыщенная познавательно-развлекательная и профориентационная программа с полевой кухней, работой кузницы, где каждый мог самостоятельно выковать для себя «монетку» с логотипом ГЭТ, фотозоной, мороженым и газировкой из автомата, стилизованного под эпоху шестидесятых. Эту эпоху представлял также вагон-кафе в облике легендарного «Стиляги». Кроме того, на площадке ПТО «Шаврова» был представлен современный подвижной состав ГЭТ. Свою технику продемонстрировали Аварийно-восстановительная служба Горэлектротранса «Носорог» и Энергохозяйство – все желающие могли подняться на вышку контактной сети и увидеть конкурсную площадку с необычного ракурса.