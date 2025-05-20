Система наставничества Горэлектротранса отмечена на Всероссийском конкурсе

Петербургский Горэлектротранс принял участие в III Всероссийском марафоне «Лучшие практики наставничества» и вошел в число победителей. Проект был представлен отделом по набору и обучению персонала Управления по персоналу ГЭТ. Среди участников были также представители учебных заведений и транспортных предприятий.

Горэлектротранс ведёт масштабную и непрерывную работу по развитию и совершенствованию системы наставничества. На сегодняшний день в базе наставников предприятия 109 сотрудников. Они взаимодействуют со студентами-практикантами, выпускниками учебных заведений, пришедшими на работу в ГЭТ, молодыми специалистами, работниками из кадрового резерва предприятия.

Наставник благодаря своему профессиональному опыту, навыкам и авторитету в коллективе помогает стажеру быстрее адаптироваться к рабочему процессу, достичь профессионального становления, приобрести недостающие знания.

Для будущих наставников в Горэлектротрансе организована Школа наставничества, где их обучают педагогике и психологии для работы с молодёжью.

Для повышения уровня общего развития и знаний наставников, в том числе в сфере педагогики, Управление по персоналу разработало план мероприятий, в который входит обучение по программам повышения квалификации, а также по программам Учебно-курсового комбината ГЭТ, семинары и лектории.

Ежегодно на предприятии проводится конкурс «Лучший наставник», победитель которого помимо почётного звания и вознаграждения в 15 тыс. рублей получает ежемесячную доплату 10 тыс. рублей к заработной плате в течение года.

Всероссийский марафон «Лучшие практики наставничества» организован при поддержке Министерства по образованию, Центра международного сотрудничества, а также в рамках работы Ресурсного центра подготовки специалистов «Колледж метрополитена», с которым СПб ГУП «Горэлектротранс» ведёт плодотворное сотрудничество. Студенты колледжа проходят практику на предприятии и трудоустраиваются в ГЭТ после завершения обучения.