В Петербурге выбирают лучших водителей трамвая и троллейбуса

В петербургском Горэлектротрансе стартовал заключительный практический этап городского конкурса водителей электротранспорта. На площадке ПТО «Шаврова» собрались 32 финалиста, прошедшие предварительный отбор. Поддержать своих конкурсантов приехали директора трамвайных и троллейбусных парков, а также представители подразделений и служб ГЭТ, в том числе Учебно-курсового комбината – в этом году в соревнованиях профессионалов участвуют много новичков – недавних выпускников Корпоративного учебного центра.

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Финалистов приветствовали заместитель директора предприятия по перевозкам и управлению на транспорте Евгений Власов и председатель Первичной профсоюзной организации Ирина Генис. Евгений Власов напомнил, что сегодняшний конкурс – уже 52 по счёту, что говорит о богатейшей истории предприятия и высоком уровне профессионализма его работников.

«Упражнения, которые для вас запланировали, отражают вашу работу. Мы постарались сделать так, чтобы в эти конкурсные дни вы провели время и полезно, и интересно», - отметил Евгений Власов.