В Петербурге выбирают лучших водителей трамвая и троллейбуса

19 мая 2025

В петербургском Горэлектротрансе стартовал заключительный практический этап городского конкурса водителей электротранспорта. На площадке ПТО «Шаврова» собрались 32 финалиста, прошедшие предварительный отбор. Поддержать своих конкурсантов приехали директора трамвайных и троллейбусных парков, а также представители подразделений и служб ГЭТ, в том числе Учебно-курсового комбината – в этом году в соревнованиях профессионалов участвуют много новичков – недавних выпускников Корпоративного учебного центра.

 

 

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Финалистов приветствовали заместитель директора предприятия по перевозкам и управлению   на транспорте Евгений Власов и председатель Первичной профсоюзной организации Ирина Генис. Евгений Власов напомнил, что сегодняшний конкурс – уже 52 по счёту, что говорит о богатейшей истории предприятия и высоком уровне профессионализма его работников.

 

«Упражнения, которые для вас запланировали, отражают вашу работу. Мы постарались сделать так, чтобы в эти конкурсные дни вы провели время и полезно, и интересно», - отметил Евгений Власов.

 

 

Также финалистов поприветствовали временно исполняющий обязанности главы Приморского района Богдан Заставный и начальник отделения правового регулирования 9 отдела Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области капитан полиции Андрей Хайченко.

 

«От вашей работы напрямую зависит благополучие наших жителей, в том числе Приморского района. В ваших руках - большие и серьёзные машины, но вы управляете ими очень легко. Это происходит потому, что вы любите своё дело, служите гражданам нашего замечательного города, и мне бы хотелось, чтобы победителей было сегодня как можно больше. И пусть те, кто не получит заветный приз на этом конкурсе, возьмёт его в руки в следующий раз», - отметил Богдан Заставный.

 

«Я уверен, что вы не только продемонстрируете сегодня победный дух, но и поделитесь своим опытом, а также увидите опыт ваших товарищей. Это, несомненно, положительно и продуктивно повлияет в будущем и на вашу работу, и на деятельность всего Горэлектротранса», - подчеркнул Андрей Хайченко.  

 

 

В программе первого дня финала – волнительный момент жеребьёвки, экзамен на знание ПДД, устройства подвижного состава, а также задания по приёмке трамвая и троллейбуса. Завтра участники разделятся: водители троллейбуса выйдут на трассу, которая традиционно организована на второй площадке Троллейбусного парка № 1 на Сызранской улице, а вагоновожатые продемонстрируют свои навыки обслуживания маломобильных пассажиров. Это новая конкурсная дисциплина, которая появилась в этом году по решению Координационного совета Горэлектротранса по доступной среде. Водители троллейбуса выполнят это задание 21 мая, а трамвайщики в этот день будут соревноваться на конкурсной трассе.

 

В заключительный день для финалистов и гостей конкурса предусмотрена также насыщенная познавательно-развлекательная и профориентационная программа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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