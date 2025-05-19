Изменения в организации движения в связи с проведением Международного фестиваля «ТранспортФест»

Инженерная ул.
с 22:00 21 мая по 01:00 25 мая
В связи с проведением VI Международного транспортного фестиваля "ТранспортФест" с 22:00 21 мая до 01:00 25 мая закрывается трамвайное движение по Инженерной улице.
Трамваи следуют:
№3: от к/ст "пл. Репина" по Садовой ул. до к/ст "Сенная пл.".
Морская наб.
С 06:00 до 15:00 24 мая
В связи с проведением VI Международного транспортного фестиваля "ТранспортФест" с 06:00 до 15:00 24 мая закрывается троллейбусное движение по Морской наб.
Троллейбусы следуют:
№9: от к/ст "ул. Кораблестроителей" по Наличной ул., Новосмоленской наб., ул. Кораблестроителей, ул. Нахимова, далее по действующей трассе до к/ст "Станция метро "Петроградская".
Ограничения в движении для автомобилистов
В связи с проведением Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» с 17 по 25 мая вводятся временные ограничения в движении транспорта.
Остановка транспорта будет запрещена:
с 00:00 часов 17 мая до 07:00 часов 20 мая на:
- Манежной пл.;
- Итальянской ул. от Манежной пл. до Садовой ул.;
- Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл.;
с 00:00 часов 18 мая до 23:00 часов 21 мая на Инженерной ул. от Садовой ул. до пл. Белинского и Кленовой ул. от Замковой ул. до Инженерной ул.;
с 00:00 часов 20 мая до 23:00 часов 23 мая на:
- пл. Белинского;
- Караванной ул. от пл. Белинского до Итальянской ул.;
- Замковой ул. от Садовой ул. до наб. р. Фонтанки;
- наб. р. Фонтанки от Итальянской ул. до пл. Белинского;
с 00:00 часов 21 мая до 07:00 часов 24 мая на Морской наб. от Мичманской ул. до пл. Беллинсгаузена и пл. Беллинсгаузена.
Движение транспорта будет запрещено:
с 06:00 часов 20 мая до 22:00 часов 21 мая на:
- Манежной пл.;
- Итальянской ул. от Манежной пл. до д.23;
- Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл.;
с 22:00 часов 21 мая до 22:00 часов 23 мая на:
- Манежной пл.;
- Итальянской ул. от Манежной пл. до д. 23;
- Инженерной ул. от Садовой ул. до пл. Белинского;
- Кленовой ул. от Замковой ул. до Манежной пл.;
с 22:00 часов 23 мая до 21:00 часов 24 мая на:
- Замковой ул. от Садовой ул. до наб. р. Фонтанки;
- пл. Белинского;
- Караванной ул. от пл. Белинского до Итальянской ул.;
- Итальянской ул. от Манежной пл. до д. 23;
- Инженерной ул. от Садовой ул. до пл. Белинского;
- Манежной пл.;
- Кленовой ул. от Замковой ул. до Манежной пл.;
- наб. р. Фонтанки от Итальянской ул. до пл. Белинского;
с 21:00 часов 24 мая до 21:00 часов 25 мая на:
- Манежной пл.;
- Итальянской ул. от Манежной пл. до д. 23;
- Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл.;
с 06:00 до 15:00 часов 24 мая на Морской наб. от Мичманской ул. до пл. Беллинсгаузена и на пл. Беллинсгаузена.