Изменения в организации движения в связи с проведением Международного фестиваля «ТранспортФест»

Инженерная ул.

с 22:00 21 мая по 01:00 25 мая

В связи с проведением VI Международного транспортного фестиваля "ТранспортФест" с 22:00 21 мая до 01:00 25 мая закрывается трамвайное движение по Инженерной улице.

Трамваи следуют:



№3: от к/ст "пл. Репина" по Садовой ул. до к/ст "Сенная пл.".

Морская наб.

С 06:00 до 15:00 24 мая

В связи с проведением VI Международного транспортного фестиваля "ТранспортФест" с 06:00 до 15:00 24 мая закрывается троллейбусное движение по Морской наб.



Троллейбусы следуют:



№9: от к/ст "ул. Кораблестроителей" по Наличной ул., Новосмоленской наб., ул. Кораблестроителей, ул. Нахимова, далее по действующей трассе до к/ст "Станция метро "Петроградская".

Ограничения в движении для автомобилистов

В связи с проведением Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» с 17 по 25 мая вводятся временные ограничения в движении транспорта.

Остановка транспорта будет запрещена:

с 00:00 часов 17 мая до 07:00 часов 20 мая на:

- Манежной пл.;

- Итальянской ул. от Манежной пл. до Садовой ул.;

- Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл.;

с 00:00 часов 18 мая до 23:00 часов 21 мая на Инженерной ул. от Садовой ул. до пл. Белинского и Кленовой ул. от Замковой ул. до Инженерной ул.;

с 00:00 часов 20 мая до 23:00 часов 23 мая на:

- пл. Белинского;

- Караванной ул. от пл. Белинского до Итальянской ул.;

- Замковой ул. от Садовой ул. до наб. р. Фонтанки;

- наб. р. Фонтанки от Итальянской ул. до пл. Белинского;

с 00:00 часов 21 мая до 07:00 часов 24 мая на Морской наб. от Мичманской ул. до пл. Беллинсгаузена и пл. Беллинсгаузена.

Движение транспорта будет запрещено:

с 06:00 часов 20 мая до 22:00 часов 21 мая на:

- Манежной пл.;

- Итальянской ул. от Манежной пл. до д.23;

- Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл.;

с 22:00 часов 21 мая до 22:00 часов 23 мая на:

- Манежной пл.;

- Итальянской ул. от Манежной пл. до д. 23;

- Инженерной ул. от Садовой ул. до пл. Белинского;

- Кленовой ул. от Замковой ул. до Манежной пл.;

с 22:00 часов 23 мая до 21:00 часов 24 мая на:

- Замковой ул. от Садовой ул. до наб. р. Фонтанки;

- пл. Белинского;

- Караванной ул. от пл. Белинского до Итальянской ул.;

- Итальянской ул. от Манежной пл. до д. 23;

- Инженерной ул. от Садовой ул. до пл. Белинского;

- Манежной пл.;

- Кленовой ул. от Замковой ул. до Манежной пл.;

- наб. р. Фонтанки от Итальянской ул. до пл. Белинского;

с 21:00 часов 24 мая до 21:00 часов 25 мая на:

- Манежной пл.;

- Итальянской ул. от Манежной пл. до д. 23;

- Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл.;

с 06:00 до 15:00 часов 24 мая на Морской наб. от Мичманской ул. до пл. Беллинсгаузена и на пл. Беллинсгаузена.