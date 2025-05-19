Цветы для отреставрированной подстанции на Карповке

Соседи Службы Энергохозяйства из детского сада №50 подтвердили на практике тезис: дети – цветы жизни. Сегодня они побывали на подстанции ГЭТ на набережной реки Карповки и благоустроили придомовую территорию. Юные цветоводы разбили клумбы у фасада здания Энергохозяйства со стороны улицы Литераторов, на которую также выходят окна детского сада. На этом озеленители не остановились и заглянули во двор старинной подстанции, где украсили цветами еще и беседку для отдыха работников.

Десант озеленителей в составе шести воспитанников детского сада №50 провел утро в гостях у Энергохозяйства. С тех пор, как завершилась реставрация старинной подстанции, ребята – её частые гости. Сначала детей привлекло красивое здание, но когда они побывали внутри, то открыли для себя целый мир городского электрического транспорта. Горэлектротранс тоже посетил детский садик с ответным визитом и профориентационной программой «Музей в чемодане».

Ребятам так понравилась дружба с Горэлектротрансом, что они решили украсить свое любимое здание подстанции клумбами с цветами. В Службе Энергохозяйства для них подготовили инвентарь, раздали лопатки и леечки, и ребята принялись за благоустройство, посадили однолетние цветы на улице и во дворе. В этом им помогали заместитель директора ГЭТ – начальник управления по персоналу Юлия Баранова и начальник Службы Энергохозяйства Александр Щербань.

За 40 минут у здания подстанции, сверкающей новой плиткой, появилась целая цветочная полянка. Её создатели с гордостью осматривали результат и с удовольствием фотографировались с леечками на солнышке. С хорошим настроением все участники разошлись по своим делам, предварительно договорившись о новой встрече.

В Службе Энергохозяйства ГЭТ подчеркивают, что двери подстанции всегда открыты для юных любителей транспорта.