Денис Минкин «озадачил» молодёжь Горэлектротранса в «Битве умов»

В Троллейбусном парке № 1 состоялся тур-открытие интеллектуальной игры «Битва умов» сезона-2025, проводимой в Горэлектротрансе по инициативе Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации предприятия. Вновь не обошлось без участия искусственного интеллекта, а один из туров посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Директор Горэлектротранса Денис Минкин тоже принял участие в подготовке программы «Битвы умов» и записал видеовопрос из Москвы.

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Участие в игре приняли 14 команд, представляющие трамвайные и троллейбусные парки, а также другие подразделения и службы предприятия.

С приветственным видео к участникам обратился директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин из Москвы, где в эти дни он принимал участие в заседании Научно-технического совета Минтранса. Директор пожелал коллегам блистательных идей, а также спросил для разминки игроков о происхождении названия Охотного ряда, на фоне которого он записал вопрос, и какая порода собак появилась в России благодаря этому историческому месту.

Председатель ППО ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис также пожелала коллегам интересной игры, и подчеркнула, что в процессе такого неформального общения транспортники лучше узнают друг друга, что поможет им качественней взаимодействовать в рабочем процессе.

Игра проходила по классической системе «Битвы умов»: шесть туров по шесть вопросов на самые разные темы - музыка, астрономия, география, знание родного города и страны, вопросы на логику. При этом к разминке вновь привлекли искусственный интеллект: организаторы попросили чат GPT сгенерировать для участников несколько заданий. Один из туров в честь 80-летия Великой Победы был полностью посвящён Великой Отечественной войне.

По результатам первого тура «Битвы умов» первое место заняла команда "Бубух" (сборная бухгалтеров), участники которой получили в подарок пледы с символикой Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс».