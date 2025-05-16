Троллейбусный парк № 6 подружился с соседним детским садом

Фото: Николай Вчерашний

Троллейбусный парк № 6 в рамках системной профориентационной работы ГЭТ заключил соглашение о сотрудничестве с детским садом № 8 Приморского района. Соглашение предусматривает взаимные визиты в целях знакомства малышей с транспортными профессиями. Первые экскурсии детей в троллейбусный парк состоялись на этой неделе.

В парке на Аэродромной улице дошколята побывали 14 и 16 мая. Малышей встретили главный инженер Троллейбусного парка № 6 Михаил Кравченко и специалист по техническому обучению Лариса Игнатенкова. Детей прокатили по территории парка на троллейбусе и показали автоматическую мойку, где ребята увидели, как машины «принимают душ», чтобы выйти на линию чистыми. Также дети побывали в депо, где начальник цеха Роман Жихарев рассказал о том, как троллейбусы проходят техническое обслуживание и ремонт.

«Было видно, что наш парк произвёл на малышей большое впечатление. Привычные им троллейбусы дети впервые увидели в такой необычной для них обстановке. Также важно, что ребята узнали, как много людей самых разных профессий трудится, чтобы современные, красивые и чистые троллейбусы радовали пассажиров на линии. Мы надеемся, что сотрудничество с детским садом будет насыщенным и плодотворным, тем более, что он находится по соседству с парком, буквально через дорогу», – рассказал начальник ПТО Троллейбусного парка № 6 Николай Вчерашний.

На память о встрече гостям из детского сада № 8 подарили раскраски «Алфавит электротранспорта», разработанные студентами Медиакома ВШЭ в рамках сотрудничества с Пресс-службой ГЭТ. Также дети посидели за рулём троллейбуса и примерили на себя профессию водителя.