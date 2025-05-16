Денис Минкин принял участие в заседании Научно-технического совета Минтранса

Фото с сайта Минтранса

Заседание Научно-технического совета по вопросам научно-технологического развития транспортной отрасли состоялось 15 мая под председательством министра транспорта Романа Старовойта. В мероприятии приняли участие представители Минтранса России, Российской академии наук, Высшей школы экономики и организаций транспорта, в том числе директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, который также является председателем научно-технического совета Горэлектротранса и созданного на его базе НТС Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта.

Главной темой Научно-технического совета стало обсуждение концепции научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 года. Такой документ утверждается в России впервые, его цель - закрепить место отраслевой науки в национальном научно-техническом развитии.

Концепция должна определить возможность пространственного развития страны, связанность её территорий, а также закрепить роль России в международном разделении труда и глобальных транспортных маршрутах. Концепция представляет собой рабочий инструмент для определения механизмов поддержки технологического предпринимательства: привлечение инвестиций в молодёжные стартапы, создание сети акселераторов, тренингов и грантовых программ, что позволит ускорить внедрение изобретений в практику.

Также на заседании Научно-технического совета шла речь и о новых национальных проектах, в частности, о проекте «Кадровое обеспечение транспортной отрасли». В петербургском Горэлектротрансе подготовка высокопрофессиональных кадров для ГЭТ также является одним из приоритетных направлений деятельности. На предприятии развита единая профориентационная экосистема, в которую входят Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, масштабированный в Корпоративный учебный центр, Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ и всесезонный детский лагерь «Зарница» после реконструкции. Профориентационную работу Горэлектротранс начинает ещё на уровне школ, охватывая дальше средние специальные и высшие учебные заведения.

Концепция научно-технологического развития транспортного комплекса будет рассмотрена Российской академией наук, после чего направлена для дальнейшего утверждения в правительство России.