К Международному дню семей: многодетные водители Савельевы из Трамвайного парка №1

15 мая 2025

15 мая отмечается Международный день семей. В большом коллективе Горэлектротранса встречаются удивительные истории знакомств и создания семей благодаря работе. Так случилось и с водителями Трамвайного парка №1 Максимом и Зоей Савельевыми, которые познакомились на конечной станции в 2016 году. Сейчас супруги воспитывают уже шестерых детей и ожидают новое пополнение. График работы позволяет организовать быт таким образом, чтобы всегда быть рядом с детьми: один родитель сменяет другого, пока тот на смене.

 

Водители трамвая Максим и Зоя Савельевы работали на одном маршруте и впервые пересеклись на конечной станции «ул. Малая Балканская»: Зоя завершала маршрут на разворотном кольце, а Максим уже был там на «стоянке». Увидев молодую красивую женщину, Максим попытался произвести впечатление и… не слишком удачно пошутил. Зоя поначалу юмора не оценила, но и Максим так просто не сдался: через два месяца сыграли свадьбу.

 

Скоро на свет появилась их первая дочь Ксюша, а за ней Катя, Алиса и Матвей. Супруги вместе воспитывают шестерых детей и сейчас ждут седьмого. До знакомства с Максимом Зоя жила в Челябинске и уже была мамой двоих сыновей.

 

 

Максим признается, что тоже практически сразу понял, что Зоя его судьба. Он быстро отметил в ней такие качества, как сдержанность, благонравие, воспитанность, интеллигентность, чувство такта и хозяйственность. Но больше всего его восхитила забота, которой она окружала своих сыновей.

 

«Мне больше всего понравилось, когда мы начинали с ней общаться, то, как она рассказывала про детей, - вспоминает Максим. - Мне показалось, что она невероятно заботливая мать. Невероятно. Таких, в общем-то, не встретишь. Она воспитанная. Знаете, редко сейчас найдешь такую».

 

Старшему сыну 19 лет, он увлекается музыкой, пишет стихи и подрабатывает автомехаником. Младшие дети тоже увлечены каждый своим хобби: скейт, самокат, участие в соревнованиях, театральный кружок, домоводство. 4-летняя Алиса занимается в школе Олимпийского резерва и демонстрирует серьезные результаты в фигурном катании.

 

 «Нам хочется как можно меньше допустить ошибок в воспитании детей, - надеется Зоя Савельева. -  Я думаю, идеального родительства не существует, но мы к нему стремимся. Я никогда не сижу в декрете. Ребенку еще года нет, я обычно выхожу уже на работу. Я работаю в утро, а муж в вечера. Так мы друг друга сменяем, и дети никогда не остаются одни. Расходов много, конечно, особенно фигурное катание дорого обходится, но мы готовы работать еще больше, если надо, чтобы обеспечить детей».

 

Залогом счастья в многодетной семье Максим Савельев считает умение слышать и слушать друг друга, а Зоя - разумное делегирование обязанностей:

 

«Не нужно брать на себя абсолютно все. Нужно уделять время себе, отношениями с мужем, потому что многие порой забывают, что они не только родители, но еще и муж с женой. Мы стараемся находить время друг для друга и активно проводить его вместе».

 

Место встречи Трамвайный парк №1

 

 

 

Зоя Савельева по специальности менеджер, но работать по профессии ей не понравилось.  Когда жила в Челябинске, увидела объявление о наборе групп на обучение профессиям водитель трамвая и водитель троллейбуса и решила попробовать себя в транспортной сфере. Закончила челябинский Учебно-производственный центр с отличием и пришла работать в местный трамвайный парк. Вспоминает, что учиться было интересно, при этом страха из-за смены профессии не было ни на каком этапе.

 

Впоследствии Зоя Савельева успешно выступала на конкурсах профессионального мастерства для водителей трамвая: в городских и областных соревнованиях занимала первые места и даже завоевала общее 10 место и 1 место в номинации по знанию ПДД во Всероссийском конкурсе, который проходил в Самаре в 2015 году. И вдруг во время одной из рабочих смен поймала себя на мысли, что ей стало тесно в Челябинске. Через неделю Зоя уже распаковывала чемоданы в Северной столице и трудоустраивалась в Трамвайный парк №1. Говорит, не пожалела о принятом решении ни разу. Тем более что здесь её ждала судьба.

 

А вот Максим Савельев интересовался профессией водителя трамвая с детства: стоял у кабины и наблюдал за действиями вагоновожатого. Однако во взрослом возрасте детское увлечение отошло на второй план, и он отучился сперва на повара, а потом на менеджера. Но в какой-то момент детская мечта взяла верх и Максим оказался в трамвайном парке. Профессия настолько захватила, что стала неотъемлемой частью жизни. Какое-то время он даже был водителем-наставником, но работать на линии и перевозить пассажиров Максиму нравится гораздо больше.

 

Вот таким удивительным образом история создания семьи водителей Савельевых неразрывно связана с Трамвайным парком №1, куда теперь приходят их дети, чтобы поближе познакомиться с городским электрическим транспортом. Всем по пути!

 

 

 

 

 

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