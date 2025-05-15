К Международному дню семей: многодетные водители Савельевы из Трамвайного парка №1

15 мая отмечается Международный день семей. В большом коллективе Горэлектротранса встречаются удивительные истории знакомств и создания семей благодаря работе. Так случилось и с водителями Трамвайного парка №1 Максимом и Зоей Савельевыми, которые познакомились на конечной станции в 2016 году. Сейчас супруги воспитывают уже шестерых детей и ожидают новое пополнение. График работы позволяет организовать быт таким образом, чтобы всегда быть рядом с детьми: один родитель сменяет другого, пока тот на смене.

Водители трамвая Максим и Зоя Савельевы работали на одном маршруте и впервые пересеклись на конечной станции «ул. Малая Балканская»: Зоя завершала маршрут на разворотном кольце, а Максим уже был там на «стоянке». Увидев молодую красивую женщину, Максим попытался произвести впечатление и… не слишком удачно пошутил. Зоя поначалу юмора не оценила, но и Максим так просто не сдался: через два месяца сыграли свадьбу.

Скоро на свет появилась их первая дочь Ксюша, а за ней Катя, Алиса и Матвей. Супруги вместе воспитывают шестерых детей и сейчас ждут седьмого. До знакомства с Максимом Зоя жила в Челябинске и уже была мамой двоих сыновей.