Службе пути Горэлектротранса исполнилось 87 лет

14 мая путейцы Горэлектротранса встречают день рождения своего подразделения. Хотя как современная Служба пути оно оформилось в 1938 году, сама функция обслуживания путевого хозяйства появилась ещё с открытием городской конно-железной дороги в конце позапрошлого века. Сегодня 413 тружеников Службы пути Горэлектротранса круглосуточно обеспечивают бесперебойное движение электротранспорта, которые 24 часа в сутки стоят на страже плавного и быстрого хода трамваев. Парк подвижного состава путейцев отличается весьма интересными экземплярами спецтехники, некоторые из которых можно увидеть в городе только ночью.

Служба пути эксплуатирует более 50 специализированных вагонов. Так, например, вагоны ЛМ-99К по прозвищу «Кузнечик» модернизируют и приспосабливают под цели путейцев. Такие трамваи используется в том числе как снегоочистельные вагоны.

Со сменой сезона можно наблюдать не менее интересные вагоны. Например, поливомоечный. Голубые трамвайные цистерны работают, в основном, по ночам и используются для помывки трамвайных путей. Вместе с ними на улицах спящего города трудятся служебные грузовые вагоны по типу ГСВ и ГСМ, которые выполняют погрузо-разгрузочные и ремонтные работы на трамвайных путях.

Логично, что самые необычные единицы спецтехники зачастую привлекают внимание Горэлектротранса для организации уникальных городских проектов. Так, в 2025 году грузовая трамвайная платформа на базе модели ЛМ-99К (ТС-79) успела побывать уже в двух амплуа. В новогодние дни грузовой вагон радовал петербуржцев в качестве уникальной передвижной станции снеговиков. А к 80-летию Великой Победы вагон переоборудовали под сцену для Ансамбля песни и пляски ЛенВО, который 5-7 мая выступил с серией праздничных концертов сразу на нескольких адресах.

Деятельность Службы пути ГЭТ объединяет в себе компетенции более 30 рабочих специальностей, в том числе связанных с охраной объектов, ремонтом и обслуживанием специального подвижного состава, капитальным ремонтом трамвайных путей.

На сегодняшний день сотрудники подразделения обслуживают 513 км одиночного пути, в том числе 453 км пассажирских трамвайных линий. Протяжённость обособленного полотна составляет 214 км. Кроме этого, путевое хозяйство включает в себя 1233 стрелочный перевод, 5 линейных дистанций, дистанцию капитальных работ, цех по ремонту специального подвижного состава и участок сигнализации, централизации и блокировки.

На 2025 год запланировано обновление 22,4 км трамвайных путей.