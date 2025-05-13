Сотрудники ГЭТ прошли по подиуму в образах от дизайнеров конкурса «Синяя лента»

Фото: Комитет по транспорту

13 работников Горэлектротранса приняли участие в гала-показе Всероссийского конкурса «Синяя лента», который прошёл в рамках VI Международного фестиваля «ТранспортФест». Показ состоялся в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. Транспортники продемонстрировали дизайнерскую форменную одежду для сотрудников общественного транспорта, включая городской электротранспорт. В составе экспертного жюри модные решения, предложенные дизайнерами-конкурсантами, оценил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

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Подиум с ковровой дорожкой, свет софитов, громкие аплодисменты – так водители, кондукторы и офисные работники на несколько часов стали настоящими моделями, новый образ которых разработали начинающие дизайнеры. На суд зрителей и жюри финалисты представили множество вариантов форменной одежды – от строгой классики до ультрамодных решений с оригинальными и даже неожиданными деталями.

Например, студентка Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица Любовь Осипенко разработала эскиз формы для женщин-вагоновожатых. Рассказывает, что при создании дизайна вдохновилась петербургским трамваем.

«Хотелось, чтобы форма гармонично соответствовала цвету транспорта, на котором работают ее владельцы. Трамваи в Петербурге бело-красные – поэтому и форма в таких цветах. Для удобства предлагается обувать к форме белые кроссовки», - говорит участница конкурса «Синяя лента» Любовь Осипенко.

Наряду с нестандартными вариантами на подиуме можно было увидеть более классические предложения, некоторые из них – в ретростиле. Инженер производственно-технического отдела Службы подвижного состава Василиса Быльцева примерила элегантный образ водителя трамвая и поделилась впечатлениями от формы:

«Очень комфортная форма – под брюки можно подобрать любую обувь, нравится водолазка. Сверху что-то вроде кителя. А темно-синий цвет напоминает нашу нынешнюю форму водителей ГЭТ: приятные тона, как на логотипе предприятия. Для женщины это оптимальный вариант, несмотря на то, что здесь представлены брюки – на мой взгляд, они удобнее для водителей».

На гала-показе жюри выбрало победителей среди финалистов. В финале были представлены, в том числе работы дизайнеров женской и мужской формы для водителей трамвая, водителей троллейбуса и кондукторов.

Всего же в конкурсе приняли участие 90 дизайнеров из разных уголков России, а также из Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Китая, Армении и Латвии.

Список победителей Конкурса на разработку дизайна альтернативной форменной одежды для работников общественного транспорта Санкт-Петербурга «Синяя лента» по итогам гала-показа в блоке форменная одежда для работников СПб ГУП «Горэлектротранс»:

Мужская – водитель трамвая:

1 место - Лукина Екатерина (СПбГУПТД).

Женская – водитель трамвая:

1 место - Добрякова Александра (СПбГУПТД);

2 место - Иванова Ксения (СПГХПА);

3 место - Осипенко Любовь (СПГХПА); Приз зрительских симпатий - Федорова Ирина (СПбГУПТД).

Мужская – водитель троллейбуса:

1 место - Редькина Ульяна (СПГХПА);

2 место - Сатаркина Анна (СПГХПА).

Женская – водитель троллейбуса:

1 место - Ветчинкина Анна (ИШО);