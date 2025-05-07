«Трамвай Ленинградской Победы» проехал по маршруту № 62

Петербургский Горэлектротранс совместно с подростковым молодёжно-досуговым центром «Фрунзенский» 7 мая провели военно-патриотическую акцию «Трамвай Ленинградской Победы», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника в трамвае № 62 прозвучали военные стихотворения и фронтовые песни.

Ежегодные патриотические акции от ПМДЦ «Фрунзенский» на маршрутах Трамвайного парка № 1 стали доброй традицией. В этот раз в качестве «Трамвая Победы» задействовали вагон ЛМ-68М3, брендированный праздничной символикой к 9 Мая.

Волонтёры Победы раздавали горожанам георгиевские ленточки. Пассажиры с благодарностью встретили выступления «серебряных волонтёров» - вокального ансамбля «Купчинские зори». Желающие с удовольствием подпевали всем знакомые строки из «Катюши», «Смуглянки», «Тёмной ночи». Представители молодого поколения прочли стихотворения военных лет.

В преддверии 9 Мая «Трамвай Победы» побывал в Московском районе – 29-30 апреля на трамвае № 43 в рамках акции прокатились учащиеся школ № 704 и № 355, ветераны и активисты. 5 мая «Трамвай Победы» проехал по маршруту Оранэлы – в трамвае № 36 акцию организовали ученики школы № 704.