Выставка к юбилею «Петербургских магистралей» поехала к читателям

Выставка «Газета – ровесник Победы», посвящённая 80-летию корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали», открылась сегодня в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта. Торжественное открытие состоялось в рамках Акции Памяти, прошедшей в Василеостровском депо в канун 80-летия Великой Победы.

Передвижная экспозиция разместилась на грузовом трамвае ГМу (Г-67) 1940 года выпуска, борта которого украсили шапки корпоративной газеты трамвайщиков и троллейбусников разных лет. Сегодня же увидеть выставку смогли петербуржцы: «вагон-газета» отправился в памятный рейс в составе колонны блокадных трамваев.

На открытии выставки главный редактор «Петербургских магистралей» Денис Сафонов напомнил, что приказ по Трамвайно-троллейбусному управлению Ленгорисполкома о создании официального печатного органа ТТУЛ был издан 11 мая 1945 года - всего на второй день после окончания Великой Отечественной войны. А уже 1 июня увидел свет первый номер издания.

«Быть главным редактором газеты с такой историей – очень почётно и очень ответственно. Тем более, когда за тобой стоят такие имена как Яков Годес и Леонид Питкянен, внесшие большой вклад в историю не только нашего предприятия, но и всего города, да и страны. Редакция старается сохранять исторические традиции, одна из которых – это участие в создании газеты рабкоров. Благодаря им в «Магистралях» появляются такие рубрики как «ГЭТ-совет», «На линии – ОСП», «Искромётная лира» и другие. А самая важная традиция – это выход «ПМ» в бумажном виде. Надеюсь, что главная газета петербургских электротранспортников никогда полностью не уйдёт в интернет, и всегда будет радовать своих читателей запахом свежей типографской краски!» - сказал Денис Сафонов.

Добавим, что выставка будет доступна для осмотра в часы работы Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Также её можно будет увидеть во время выезда трамвайной колонны в рамках ретропарада ко Дню города 24 мая.