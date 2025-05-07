Трамваи военных лет отправились в праздничный рейс из Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ

Сегодня в праздничной трамвайной колонне проехал грузовой трамвай ГМу с символикой выставки «Газета – ровесник Победы», посвященной 80-летию корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали». Выставка открылась в этот же день в рамках торжественной программы, предваряющей старт праздничного рейса. Трамвайная колонна пассажирских и грузовых вагонов военных лет проехала до конечной станции «Тихорецкий проспект». Это направление было выбрано с учетом истории блокадных маршрутов Ленинграда: неподалеку, на Светлановской площади, располагалась конечная остановка трамвая №9, запущенного 15 апреля 1942 года в числе 5 первых маршрутов. Вскоре сюда поехал и трамвай №20, конечная остановка которого располагалась напротив ворот Парка Политехнического университета. Вокруг университета тогда не было плотной городской застройки и каждый свободный клочок земли использовался под разведение огородов, что было необходимо для выживания города в условиях блокады. Ленинградцы приезжали в эти места на трамвае и возделывали землю, охраняли ее, чтобы вырастить себе пропитание.

Праздничная акция к 80-летию Великой Победы началась с возложения цветов к мемориальной доске в честь подвига блокадных трамвайщиков. Воспоминаниями о войне возле нее поделился Константин Шпиллер, сын директора Василеостровского трамвайного парка в годы блокады Михаила Шпиллера.

«Немалый вклад в дело Великой Победы внесли трамвайщики. Мой отец, Шпиллер Михаил Михайлович, в блокаду был директором вот этого парка, на территории которого мы сейчас находимся. И я помню, что 1942 год был очень тяжёлый: суровая зима, город замер, трамваи остановились на линии. Люди не могли добраться до работы, и город прекратил свое движение. И руководством города и Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома было принято решение любой ценой восстановить движение трамваев. И вот 15 апреля 1942 года в обескровленном Ленинграде вновь началось трамвайное движение. 116 вагонов вышло на территорию города. И люди с удивлением слышали какие-то сигналы. Трамвайный звонок - и на глазах у всех слезы. Но первое, что все поняли - в городе восстанавливается жизнь», - вспомнил Константин Шиллер.

После состоялось торжественное открытие трех выставок, посвященных Великой Победе. С приветствием к собравшимся обратился начальник группы экспозиционно-выставочных программ ЭВК ГЭТ Павел Ялышев.

«Сегодня у нас открывается несколько выставок. Одна из них посвящена годовщине корпоративной газеты «Петербургские магистрали». Другая, «Изобретая Победу», освещает разные изобретения, которые использовались во время войны, чтобы транспорт в городе продолжал работать. И третья - это художественная выставка «Была война, была Победа», которая, как и первые две выставки, тоже посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, с сегодняшнего дня посетители Экспозиционно-выставочного комплекса смогут увидеть каждую из этих экспозиций и узнать больше об истории славной Победы», - сказал Павел Ялышев.

Выставка «Газета – ровесник Победы» посвящена 80-летию корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали». Она издается для сотрудников предприятия с 1 июня 1945 года. Примечательно, что приказ по Трамвайно-троллейбусному управлению Ленгорисполкома о создании официального печатного органа ТТУЛ издан всего на второй день после окончания Великой Отечественной войны - 11 мая 1945 года. «Ленинградский трамвай», «Ленинградские магистрали», «Петербургские магистрали» - за сменой названий и оформления издания можно проследить смену исторических эпох, а также познакомиться с материалами, отражающими жизнь предприятия в разные годы. Удивительно, что к базовым темам, актуальным и злободневным сегодня, авторы издания обращались на протяжении всей истории корпоративки: память о блокадных трамвайщиках, подготовка к новому сезону детского лагеря ГЭТ «Зарница», привлечение юнкоров и рабкоров к активному сотрудничеству, пуск экскурсионных маршрутов, профильные вопросы безопасности, обслуживания пассажиров и развития маршрутной сети, советы водителям. А ещё удивительной теплоты картинки и карикатуры о транспортной работе. Даже невольно становишься ретроградом, сожалеющим о том, что в наши дни на смену этому «медленному» трудозатратному созерцательному жанру пришла модная сиюсекундная оперативная фотография.

Ещё одним открытием в этот день в ЭВК ГЭТ стала детская интерактивная выставка «Изобретая Победу», которая представила широкой публике различные технические решения, вызванные к жизни в блокаду Ленинграда. Одним из таких решений является второй бугель, который помещали на крыше трамвая и подсоединяли к контактной сети во избежание искрения.

Кульминацией программы стал праздничный рейс, в который отправились блокадные пассажирские трамваи МС-4, МС-4 + МСП-3 и грузовой ГМу с баннером выставки «Газета – ровесник Победы». Борта грузового вагона ГМу стилизованы под газетные страницы: на вагоне представлены шапки корпоративной газеты «Петербурсгкие магистрали» разных периодов.

Участие в программе приняли ветераны и Молодежный совет Первичной профсоюзной организации СПб ГУП «Горэлектротранс», сын директора Василеостровского трамвайного парка в годы войны Константин Шпиллер и реконструкторы проекта «Рекон СПб».