Работники ГЭТ пришли с цветами и стихами на Пискарёвское кладбище в честь юбилея Великой Победы

В канун 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сотрудники петербургского Горэлектротранса приняли участие в торжественно-траурной церемонии на Пискарёвском мемориале. В юбилейную дату делегация транспортников во главе с директором предприятия Денисом Минкиным была особенно представительной. Поклониться памяти павших ленинградцев, защитников города и своих коллег пришли больше ста человек: ветераны, директора трамвайных и троллейбусных парков, начальники служб, представители администрации, Первичной профсоюзной организации и Молодёжного совета «первички», Совета ветеранов, студенты Учебно-курсового комбината.

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Делегация Горэлектротранса возложила цветы к подножию монумента «Мать-Родина», а затем прошла к стеле на Аллее Памяти, посвящённой подвигу работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ), где выступили работники предприятия. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин подчеркнул значение 80-летия Великой Победы в контексте современности, а также напомнил о подвиге блокадных трамвайщиков в осаждённом Ленинграде:

«Пока я шёл по Аллее Памяти, я задумался: а кто главный герой войны? Солдат? Или мать? Которая здесь, в условиях блокады, ребёнка своего сохранила, выкормила? Зачастую своей кровью и обойным клеем. И этот ребенок потом вырос, и таким образом была сохранена нация, сохранён народ и наша Родина. Поэтому я думаю, что неслучайно памятник «Мать-Родина» стоит здесь в образе простой ленинградской женщины».

Своими детскими воспоминаниями о военном времени поделился старейший работник Горэлектротранса, специалист отдела социальной политики предприятия Валентин Кузьминский.

Стихи на тему Великой Отечественной войны и блокады прочли студент Учебно-курсового комбината ГЭТ - ученик водителя трамвая Александр Челеби, водитель Троллейбусного парка № 1 Андрей Долгоруков и кассир билетный этого же парка Марина Зиновенко.

Добавим, согласно архивным данным, с началом Великой Отечественной войны почти 4,5 тысячи работников ТТУЛ ушли на фронт. Оставшиеся несли на своих рабочих местах трудовую вахту, в тяжелейших условиях блокады сравнимую с боевой. В общей сложности по причине смерти с предприятия за все годы войны были уволены почти 3,2 тысячи человек.