В ЭВК ГЭТ обсудили вклад ленинградцев в Великую Победу

В Дни празднования Великой Победы в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ прошла научно-практическая конференция «Великая Отечественная война глазами музеев»: экспозиционные и педагогические решения», посвященная 80-летию Великой Победы. На площадке комплекса собрались заслуженные музейные работники Петербурга для того, чтобы поделиться уникальной информацией, демонстрирующей важность сохранения и передачи исторического наследия. Также в рамках конференции состоялось торжественное открытие выставки «Была война, была Победа», которая представит посетителям ЭВК ГЭТ картины петербургских художников, посвящённые работе электрического транспорта в годы войны и блокады.

В открытии конференции принял участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Он отдельно подчеркнул значимость обсуждения культурных вопросов и весомость влияния музеев для поддержания исторической памяти и формирования национального культурного кода.

«Тематика сегодняшней конференции – День Победы, Великая Отечественная война глазами музеев. У нас в городе хватает исторических фактов для иллюстрации этой темы. Это блокадный трамвай, осада Ленинграда и прочее. В условиях текущего исторического периода эта тема наполняется новым смыслом, поэтому нам есть, что обсудить» - сказал Денис Минкин.

Деловая программа конференции включала в себя обсуждение роли музеев в патриотическом воспитании, научное осмысление и всестороннее освещение в пространстве петербургских музеев вклада жителей Ленинграда в общую победу и в послевоенное восстановление, популяризацию подвига ленинградцев и всего советского народа в Великой Отечественной войне.

Представители различных учреждений культуры также поговорили о поддержке и развитии интереса к национальной памяти народа музейными средствами и о привлечении жителей к активной научно-исследовательской деятельности.

Участие в конференции приняли представители Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, СПб ГБУК «Санкт-Петербургский музей хлеба», Музея железных дорого России, Высшей школы общественных наук гуманитарного института ФГАОУ ВО «СПб ПУ Петра Великого», Государственного музея политической истории России, Санкт-Петербургского государственного института культуры, СПб ГБУК «Мемориальный музей «Разночинный Петербург», Музея истории СПб ГПМУ, Центрального музея железнодорожного транспорта РФ, СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

После завершения деловой части программы её участники стали почетными гостями на открытии художественной выставки «Была война, была Победа». На выставке представили картины, отражающие суровые будни блокадного Ленинграда. Отметим, что в ретроколлекции ЭВК ГЭТ имеются модели трамваев и троллейбусов, изображенные на некоторых холстах художников.