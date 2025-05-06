Молодёжка ГЭТ провела встречу «Время героев» в преддверии Дня Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представители Молодёжного совета ППО ГУП «Горэлектротранс» приняли участие в патриотической встрече «Время героев», которая прошла в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. В рамках беседы работник предприятия, исполнивший свой долг на специальной военной операции, в формате «фронт от первого лица» рассказал молодым коллегам о своей службе.

Ещё одним гостем Молодёжки стал преподаватель Политехнического университета, волонтёр Иван Коломейцев. В вузе он возглавляет работу по взаимодействию с военнослужащими на передовой, отправляет гуманитарную помощь жителям пострадавших территорий. Кроме этого, является руководителем волонтёрской группы «Помощь солдату». Волонтёр рассказал сотрудникам предприятия о своей деятельности, о трудностях, с которыми сталкиваются его коллеги, а также продемонстрировал экспонаты, собранные во время работы волонтёров – трофейную атрибутику, газеты, литературу.

«Безусловно, такие встречи имеют важное значение не только для представителей Молодёжного совета, но и для всех сотрудников предприятия. 9 Мая страна отметит 80-летие Великой Победы – праздник, который касается всех нас, который мы все помним. Но, к сожалению, в наши дни военная тематика остаётся актуальной. Сегодня сотрудники предприятия, в том числе молодые, можно сказать, повторяют судьбу героев Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину. Мы ждём их домой, живыми и здоровыми», - сказала председатель Молодёжного совета ППО ГУП «Горэлектротранс» Марина Треус.