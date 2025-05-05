Грузовой трамвай ГСВ-100 на три дня стал передвижной сценой для Ансамбля песни и пляски ЛенВО

В честь празднования 80-летия Великой Победы Горэлектротранс совместно с Ленинградским военным округом дал старт трехдневной торжественно-музыкальной программе. Главным действующим лицом памятной акции стал грузовой трамвай на базе модели ЛМ-99К (ТС-79), который на эти майские дни переоборудован в сцену для Ансамбля песни и пляски ЛенВО. Стать зрителями необычной концертной программы с 5 по 7 мая смогут все желающие в местах остановки грузовой платформы – на трамвайном кольце на ул. Пограничника Гарькавого, на ул.Маршала Казакова, 22 и у Нарвских ворот.

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Торжественный старт трехдневной музыкальной акции у памятника Блокадному трамваю дали на пр.Стачек. С приветственным словом к собравшимся обратился директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Он отметил значимость и своевременность проведения акции и подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня пришёл поклониться памяти наших предков: ветеранов, военных, ребят из 393 школы, кадетов, курсантов. Вы знаете, что как раз в этих местах проходила линия обороны. Здесь вся земля полита кровью. И я очень благодарен руководству Ленинградского военного округа, которое придумало такое хорошее дело - проехаться по этим местам и отдать должное памяти наших предков, которые стояли здесь с оружием. Стояли плечом к плечу и солдаты, и гражданские жители Ленинграда, и трамвайщики. А идея заключается в том, что на этом трамвае поедет ансамбль Ленинградского военного округа, будет останавливаться в разных местах и выступать перед жителями, петь военные песни. Это та малая толика, которую мы можем сделать в качестве поклона и уважения к тем, кто здесь стоял насмерть» - отметил Денис Минкин.

Со словами признательности к собравшимся обратился врио заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа по военно-политической работе полковник Виталий Янковец. Он припомнил тот факт, что в страшное блокадное время ленинградский трамвай стал символом несгибаемой воли, стойкости и патриотизма ленинградцев, людей, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойную работу городского трамвая. Кроме того, отдельно он обратился к истории Ансамбля и его роли в поднятии боевого духа армии и народа в военное время.

«Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа также с начала Великой Отечественной войны, в условиях блокады, провёл более двух тысяч концертов, в том числе более тысячи ста - на линии фронта. Сегодня фронтовая бригада Ансамбля песни и пляски поддерживает наших ребят, выполняющих поставленные боевые задачи на специальной военной операции. Командование Ленинградского военного округа. благодарит коллектив Горэлектротранса за прекрасную возможность провести эту замечательную патриотическую акцию» - сказал Виталий Янковец.

Воспоминаниями о детстве в блокадном Ленинграде поделился старейший работник Горэлектротранса, специалист отдела социальной политики предприятия Валентин Кузьминский. Он отчетливо помнит время, когда трамваи 4 месяца не ходили и оставались вмерзшими в землю, и как усилиями тысяч самоотверженных людей 15 апреля 1942 года они вновь побежали по городу.

«Я, наверное, единственный здесь, кто помнит, как зимовал трамвай в 1942 году. Сначала я увидел его и испугался, мне показалось, что это какое-то животное, это было начало 1942 года. Но потом, когда снежный туман немного рассеялся, я увидел, что это трамвай. И вот здесь начались метели, и постепенно трамвай превратился в сугроб. Отличался от других сугробов тем, что он, когда его озаряло солнышко, светился изнутри, и это завораживало. Но все невзгоды зимы кончились и наступила весна, и тогда городское начальство приказало очистить территорию трамвайных путей и провести субботник в городе, чтобы никакие неприятности нас не коснулись и не началась эпидемия. Увидев такое оживление на улицах города, враг устроил артобстрел, потому что он не мог поверить, что город жив. И потом в городе вновь пошел трамвай…» - вспоминает Валентин Кузьминский.

После официальной части праздничные трамваи дали трамвайный звон, который ознаменовал связь поколений и напомнил о звоне надежды, прозвучавшем для жителей блокадного Ленинграда в 1942 году. Затем состоялось возложение цветов, после которого творческие коллективы ЛенВО выступили с концертными номерами и отправились в премьерный музыкальный рейс на грузовом трамвае.

Увидеть платформу с музыкантами и стать зрителями выездного концерта можно в течение трех дней с 5 по 7 мая. Грузовая трамвайная платформа отправится по маршруту с дальнейшими остановками и выступлением на трех адресах:

- ул.Пограничника Гарькавого (трамвайное кольцо);

- ул.М.Казакова, 22 (трамвайное кольцо);

- Нарвские ворота.

Также вместе с грузовой трамвайной платформой участие в торжественной программе принял оформленный в символике 80-летия Великой Победы трамвай «Богатырь-М». После возложения цветов к памятнику Блокадному трамваю праздничный современный трамвай отправился в одиночный музыкальный рейс до Стрельны и обратно. На борту пассажиров сопровождали музыкальный дуэт от ЛенВО.