«Трамвай Победы» проехал по Оранэле в преддверии 9 Мая

Петербургский Горэлектротранс совместно со школой №704 Московского района провели традиционную памятную акцию «Трамвай Победы», которая проходит ежегодно с 2015 года. Интерактивная экскурсия, подготовленная учащимися, прошла 5 мая. Для проведения акции дети выбрали маршрут №36, получивший историческое название Оранэла в честь легендарной Ораниенбаумской электрической линии.

Участниками события стали в том числе обычные пассажиры, десятки жителей и гостей Санкт-Петербурга, которые в этот день воспользовались маршрутом №36. В вагоне «Витязь-М» их приветствовали дети с тематическими плакатами.

Прежде чем принять участие в акции, школьники вели исследовательскую работу: изучали исторические и биографические материалы, литературу о Великой Отечественной войне. По ходу следования трамвая дети, одетые в форму военных лет, рассказывали пассажирам об истории «Оранэлы», о героях, именами которых названы улицы, прочли стихотворения и спели военные песни.

Трамвайный маршрут №36 проходит на бывших участках Ораниенбаумской электрической линии, первой русской «электрички». По изначальному проекту она предусматривала регулярное транспортное сообщение от Нарвских ворот до Ораниенбаума. Замысел удалось исполнить лишь до Стрельны, куда от Нарвских ворот протянулась вылетная линия, обслуживаемая трамваями. Впоследствии они перешли в ведение городского трамвайного хозяйства.

В годы войны Стрельнинская линия была перерезана линией фронта. Движение по ней временно прекратилось 15 сентября 1941 года, на линии «застряло» по разным данным до 30 вагонов. В районе Княжевской подстанции из трамвайного парка вывели нагруженные мешками с камнями и песком трамваи, которыми перегородили Петергофское шоссе. Оставшаяся на территории блокадного Ленинграда часть Стрельнинской линии использовалась для нужд фронта: подвоза продовольствия и боеприпасов, эвакуации раненых.

В память об этом в 2007 году у въезда в Трамвайный парк №8 установлен памятник Блокадному трамваю. У этого памятника школьники завершили памятную акцию «Трамвай Победы». Дети возложили цветы у Блокадного трамвая и почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.