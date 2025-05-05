«Петербургские магистрали»: вышел в свет апрельский номер газеты

Материалы номера за апрель объединяет тема предстоящего 80-летия Великой Победы: рассказываем о программе Горэлектротранса к 9 Мая, публикуем воспоминания водителя Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка о своём дедушке – Герое Советского Союза, а также стихотворение к 83-й годовщине возобновления пассажирского трамвайного движения в блокадном Ленинграде. Кроме того, в апрельском номере пишем о том, куда работникам предприятия в этом сезоне можно поехать на санаторно-курортное лечение и продолжаем историческую познавательную рубрику «Счастливый билет»

Одним из главных событий к 80-летию Великой Победы станет в ГЭТ совместная музыкальная программа с ЛенВО. С 5 по 7 мая трамвайная платформа на базе модели ЛМ-99К (ТС-79) станет сценой для Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. В эти дни артисты выступят перед петербуржцами на ул. Пограничника Гарькавого (трамвайное кольцо), ул. М. Казакова, 22 (трамвайное кольцо), и у Нарвских ворот.

С водителем троллейбуса – инструктором СТТП Александром Грачёвым «ПМ» разговорились 27 января на Пискарёвском мемориальном кладбище, куда работники предприятия пришли поклониться подвигу коллег в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Александр с любовью и гордостью рассказал о своём дедушке. К 80-летию Великой Победы делимся ею в традиционной майской рубрике «Наш Бессмертный полк».

Санаторно-курортное лечение пользуется среди работников Горэлектротранса большой популярностью. Во-первых, оно полностью организуется и оплачивается предприятием, поскольку санкур – это инвестиции в здоровье сотрудников. Во-вторых, санаторно-курортное лечение созвучно целям корпоративного конкурса «Быть здоровым легко» (БЗЛ). Отдел социальной политики рассказывает, где можно отдохнуть и поправить своё здоровье в этом сезоне (с марта по октябрь, 14 календарных дней).

Совместно с Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) продолжаем рубрику «Счастливый билет», посвящённую редким и интересным билетам.

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