Изменения в организации движения в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню Победы

30 апреля и 3 мая

Репетиции Парада Победы

В связи с проведением репетиций торжественного парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 30 апреля и 3 мая с 14:00 до 18:30 закрывается движение по Невскому пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому пр. от Гороховой ул. до Невского пр.

30 апреля с 14:00 до 18:30;

3 мая с 14:00 до 18:30.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от конечной станции «ул.Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул.Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до конечной станции «Тульская ул.»;

№ 5: от конечной станции «Хасанская ул.» по Хасанской ул., ул.Коммуны, пр.Косыгина Заневскому пр., Гранитной ул., Уткину пер., пр.Энергетиков, Заневскому пр., (обратно: по Заневскому пр.), мосту Александра Невского, Невскому пр., Суворовскому пр., Лафонской ул., ул.Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до конечной станции «Тульская ул.» ;

№ 7: от конечной станции «Таллинская ул.» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр.Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул., Невскому пр.), 8-й Советской ул. до конечной станции «Новгородская ул.»;

№ 10: по двум трассам:

- от конечной станции «ул.Кораблестроителей» по Наличной ул., Большому пр. В.О., 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту, пр.Добролюбова, пер.Талалихина, пер.Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С., Тучкову мосту) до конечной станции «Съезжинская ул.»;

- от конечной станции «ул.Маршала Тухачевского» по ул.Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр.Металлистов, Якорной ул., Новочеркасскому пр., Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., Суворовскому пр., Лафонской ул., ул.Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до конечной станции «Тульская ул.»;

№ 11: по двум трассам:

- от конечной станции «ул.Кораблестроителей» по ул.Кораблестроителей, ул.Нахимова, Наличной ул., Большому пр. В.О., 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту, пр.Добролюбова, пер.Талалихина, пер.Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: по Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул., Ремесленной ул., Петровскому пр. до конечной станции «Петровская пл.»;

- от конечной станции «ул.Маршала Тухачевского» по ул.Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр.Металлистов, Якорной ул., Комаровскому пр., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр.Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул., Невскому пр.), 8-й Советской ул. до конечной станции «Новгородская ул.»;

№ 17: от конечной станции «ул.Костюшко» по действующей трассе до М.Морской ул., далее по М.Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, пл.Труда, ул.Якубовича, Конногвардейскому пер. до конечной станции «Конногвардейский бульвар» (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул.Якубовича);

№ 22: от конечной станции «Хасанская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул.Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до конечной станции «Тульская ул.».

Мероприятия 6 мая

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 6 мая с 10:00 до 11:00 закрывается троллейбусное движение по пр. Славы от Софийской ул. до Бухарестской ул. и Пражской ул. от ул.Турку до пр.Славы.

Троллейбусы следуют:

№26: от к/ст "Ж.-д. станция "Сортировочная" по Софийской ул., ул.Белы Куна, Будапештской ул., пр.Славы и по действующей трассе до к/ст "Станция метро "Московские ворота";

№27: от к/ст "р.Оккервиль" по действующей трассе до Софийской ул., далее по Софийской ул., ул.Белы Куна, Будапештской ул., пр.Славы и по действующей трассе до к/ст "пл.Конституции";

№29: от к/ст "Ж.-д. станция "Сортировочная" по Софийской ул., ул.Белы Куна, Будапештской ул., пр.Славы и по действующей трассе до к/ст "ул.Солдата Корзуна";

№36: от к/ст "Ж.-д. станция "Сортировочная" по Софийской ул., ул.Белы Куна, Будапештской ул. и по действующей трассе до к/ст "Станция метро "Электросила";

№42: от к/ст "Ж.-д. станция "Сортировочная" по Софийской ул., ул.Белы Куна, Пражской ул. и по действующей трассе до к/ст "Московский вокзал".

Мероприятия 7 мая

В связи с проведением торжественно-траурной церемонии с возложением цветов у памятника маршалу Советского Союза Л.А. Говорову 7 мая с 12:00 до 13:15 закрывается трамвайное движение по пл. Стачек.

Трамваи следуют:

№16: от к/ст "Карбюраторный завод" по действующей трассе до к/ст "пл.Тургенева".